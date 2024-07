Der Transport des ausrangierten Marine-U-Boots von Speyer nach Sinsheim ist eine logistische Herausforderung. Für den nächtlichen Schwertransport musste die A6 zeitweise vollgesperrt werden. .

Bald ist die letzte Reise des ausrangierten Marine-U-Boots U17 geschafft: Am Sonntag, den 21. Juli ist es in den frühen Morgenstunden in Ittlingen (Rhein-Neckar-Kreis) angekommen – und damit nur noch circa zehn Kilometer von seinem endgültigen Zielort Sinsheim entfernt.

Für seine letzte Reise vom Technik Museum in Speyer nach Sinsheim war die Autobahn A6 über Nacht voll gesperrt. Einsatzkräfte von Polizei, THW und Freiwilliger Feuerwehr sicherten den Transport von der Autobahnabfahrt Sinsheim-Steinsfurt bis zum Parkplatz an der Landstraße nach Ittlingen ab.

Für den nächtlichen Schwertransport wurde die A6 zwischenzeitlich voll gesperrt. Foto: Einsatzreport24

Rund hundert Menschen haben das Geschehen vor Ort beobachtet. „Mit so vielen Zuschauern haben wir um diese Uhrzeit nicht gerechnet“, meint ein THW-Sprecher. Knapp 60 freiwillige Helfer schirmten die Schwertransport-Arbeiter mit Seilen von den Zuschauern ab. Sie sollten verhindern, dass sich Schaulustige dem U-Boot zu sehr nähern und die Arbeiten behindern.

Kurz nach der Reihener Autobahnabfahrt musste der Schwertransport auf der L592 eine zweistündige Pause einlegen, um das U-Boot für seine Fahrt durch Reihen aufzurichten. Zuvor war U17 um kurz nach Mitternacht von Bad Rappenau-Bonfeld auf die A6 gefahren worden. Um 2:15 erreichte der gekippte Koloss die Abfahrt Steinsfurt. Da das enorme Gewicht zu viel für die letzten Kilometer auf der Autobahn waren, ging die Reise über Reihen in Richtung Ittlingen. Dort bleibt U17 bis Dienstag auf einem Parkplatz an der Landstraße stehen, bis es am Nachmittag weiter in den Ort geht.

Das 350 Tonnen schwere U-Boot war im Mai 2023 nach einem mehrwöchigen Transport aus Kiel in Speyer angekommen. In den vergangenen Wochen wurde es jetzt auf dem Neckar und an Land von Speyer in Richtung Sinsheim transportiert. Dort soll U17 laut den Organisatoren von den Technikmuseen Sinsheim Speyer am 28. Juli ankommen. In Sinsheim soll das U-Boot ab Sommer 2025 im Museum ausgestellt werden.

Das etwa 50 Meter lange U-Boot war seit 1973 im Einsatz und wurde von der Marine 2010 ausgemustert. Vor mehr als einem Jahr hievte ein Portalkran U17 in Kiel auf einen Schwimmponton, der den stählernen Riesen zunächst nach Speyer brachte. Dort wurde unter anderem Gewicht entfernt. Das gesamte Projekt kostet den Technikmuseen zufolge rund zwei Millionen Euro und wird überwiegend mit Spenden finanziert.