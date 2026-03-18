Fünf Tage vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz kommen die Spitzenkandidaten noch einmal zu einer Diskussionsrunde zusammen - auf Einladung der «Allgemeinen Zeitung Mainz».

Mainz (dpa/lrs) - Wenige Tage vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz kommen die Spitzenkandidaten der im Landtag vertretenen Parteien noch ein letztes Mal zu einem Schlagabtausch zusammen. Auf Einladung der Tageszeitung «Allgemeinen Zeitung Mainz» beziehen sie an diesem Mittwoch (14.00 Uhr) Stellung zu verschiedenen Positionen. Es geht um die Themen Bildung, Wirtschaft, Klimaschutz und Finanzen.

Bei der Landtagswahl am nächsten Sonntag (22.3.) könnte es Meinungsumfragen zufolge zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU und SPD kommen. Die stärkste Partei bei einer Wahl erhebt den Anspruch darauf, den künftigen Ministerpräsidenten zu stellen.

Bereits in der vergangenen Woche hatten Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) und sein Herausforderer Gordon Schnieder (CDU) im SWR-Fernsehen miteinander diskutiert. Zu Wochenbeginn waren die beiden auf Einladung der Tageszeitung «Die Rheinpfalz» im Hambacher Schloss erneut zu einem Rededuell aufeinandergetroffen.

Die Spitzenkandidaten von SPD, CDU, AfD, Grünen, FDP, Freien Wählern und der Linken hatten vergangene Woche auch in der SWR-Wahlarena miteinander debattiert. Mit dabei war im TV auch die Spitzenkandidatin der nicht im Landtag vertretenen Linken, die Umfragen zufolge Chancen hat, die Fünf-Prozent-Hürde zu überspringen. Die «Allgemeinen Zeitung Mainz» überträgt ihre Diskussionsrunde im Livestream.