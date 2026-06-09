Leo und Emilia führen die Vornamen-Charts für Babys im Saarland an. Bundesweit stehen ganz andere Namen vorn.

Wiesbaden/ Saarbrücken (dpa/lrs) - Leo und Emilia sind im Jahr 2025 im Saarland die beliebtesten Vornamen für Babys gewesen. Das geht aus einer Auswertung der Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) in Wiesbaden hervor, die auf Daten der Standesämter basiert.

Bei den Jungen im Saarland folgen Mohammed und Matheo, der im Jahr 2024 noch Spitzenreiter im Saarland war. Bei den Mädchen liegen Sophia und Lia auf den Plätzen zwei und drei. Bundesweit am beliebtesten sind Sophia und Noah.

Die GfdS veröffentlicht seit 1977 eine jährliche Liste über die in Deutschland am häufigsten vergebenen Vornamen. Grundlage sind diesmal Daten von etwa 750 Standesämtern, die der Gesellschaft insgesamt fast 830.000 Eintragungen übermittelten. Auf diese Weise seien fast 91 Prozent aller im Jahr 2025 in Deutschland vergebenen Vornamen erfasst. Verschiedene Schreibvarianten für einen Namen wurden dabei zusammengefasst.

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