Die Lenkung eines Traktors funktioniert nicht mehr, das Fahrzeug kollidiert mit einem Brückengeländer und kippt.

Wadern (dpa/lrs) - Ein Traktor ist im Saarland aufgrund eines technischen Defekts in ein Brückengeländer gekracht und umgekippt. Der 68 Jahre alte Fahrer sei am Freitagabend auf dem Weg in einen Ortsteil von Wadern gewesen, teilte die Polizei mit. Als die Lenkung versagt habe, sei der Traktor nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, habe das Brückengeländer durchschlagen und sei auf die Seite gekippt. Der Fahrer blieb unverletzt. Weil Sprit und andere Betriebsstoffe ausliefen, rückte die Feuerwehr den Angaben zufolge mit einem größeren Aufgebot an, die Brücke musste zeitweise voll gesperrt werden. Nun soll ein Gutachter klären, warum es zu dem technischen Defekt an dem Fahrzeug kam.