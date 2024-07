Im Gebäude einer Bank wird ein toter Mann gefunden. In dem Fall sind noch viele Fragen offen.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Nach dem Fund einer Leiche in einem Bürogebäude mit Bank in Saarlouis gibt es laut Polizei derzeit keine Hinweise auf ein Tötungsdelikt. Das ist das Ergebnis der Obduktion des bislang unbekannten Toten, wie die Polizei am Donnerstag mitteile. Die Leiche war am Mittwoch in dem Gebäude in der Innenstadt von Saarlouis gefunden worden.

Es kam zu einem Großeinsatz der Polizei, da es zunächst Hinweise auf einen Schusswaffengebrauch gegeben hatte. Diese hatten sich nach Angaben der Polizei jedoch nicht bestätigt. Es gebe keine Anhaltspunkte für eine Fremdeinwirkung, sagte ein Sprecher. Nähere Angaben zur Todesursache sowie zu den Hintergründen des Falls machte die Polizei am Donnerstag zunächst nicht. Die Identität des Mannes sei weiterhin unklar.