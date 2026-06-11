Feldarbeiter entdecken einen Toten, später werden sein Mountainbike und seine Stiefel gefunden. Was bisher bekannt ist.

Hettenleidelheim (dpa/lrs) - Der Fund eines toten Mannes an einem Erdbeerfeld in der Pfalz gibt den Ermittlern nach wie vor Rätsel auf. Die Kriminalpolizei hofft weiterhin auf Hinweise von Zeugen, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten.

Die Obduktion hat demnach ergeben, dass der 23-Jährige aus Grünstadt vermutlich am 18. Mai bis etwa Mitternacht gestorben ist. Zuletzt war an dem Abend dieses Tages in Wattenheim gesehen worden. Sein Mountainbike und seine Stiefel wurden mittlerweile gefunden. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann barfuß unterwegs gewesen war.

Feldarbeiter hatten die Leiche am frühen Morgen des 19. Mai zwischen Hettenleidelheim und Eisenberg (Pfalz) gefunden. Bei der rechtsmedizinischen Untersuchung wurden innere Verletzungen entdeckt, die mutmaßlich von einem Verkehrsunfall stammen. Weitere Informationen waren zunächst nicht bekannt.