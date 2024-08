Was den Brand auslöste, soll nun die Kriminalpolizei herausfinden. Menschen kamen nicht zu Schaden.

Wolfstein/ Kaiserslautern (dpa/lrs) - Bei einem Feuer in einem leerstehenden Gebäude in der Westpfalz ist ein Sachschaden im geschätzt sechsstelligen Bereich entstanden. Menschen wurden bei dem Brand in Wolfstein im Kreis Kusel nicht verletzt, wie die Polizei in Kaiserslautern mitteilte. Das erste Obergeschoss des Gebäudes brannte teilweise aus, die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.