Südwest Lebensgefährliche Abnehmprodukte enttarnt

Lebensmittelkontrollen
Das Landesuntersuchungsamt (LUA) weist in Arzneimitteln immer wieder gesundheitsschädliche Substanzen nach. (Archivbild)

Der Zoll entdeckt in Rheinland-Pfalz Abnehmprodukte mit verbotenen Wirkstoffen. Das Landesuntersuchungsamt warnt. Was hinter den gefährlichen Präparaten steckt.

Koblenz (dpa/lrs) - Mehrere lebensgefährliche Abnehmprodukte sind dem Zoll beim Versand nach Rheinland-Pfalz aufgefallen. Das Landesuntersuchungsamt (LUA) stellte nach eigenen Angaben im Labor bei den Produkten 150G Slim, A1 L-Carnitine Lepidium und Zotreem Dream den verbotenen Wirkstoff Sibutramin und in einem Fall zusätzlich Phenolphthalein fest.

In allen drei Fällen handelt es sich den Angaben zufolge um nicht zugelassene Medikamente. Solche Mittel dürfen in Deutschland nicht verkauft werden. Der Handel damit ist nach dem Arzneimittelgesetz eine Straftat, die mit einer Freiheits- oder mit einer Geldstrafe geahndet werden kann, heißt es.

Warnung vor dubiosen Anbietern

Sibutramin wurde früher in legalen Arzneimitteln gegen Adipositas unter ärztlicher Aufsicht verabreicht. Wegen gravierender Nebenwirkungen besitzt der appetithemmende Wirkstoff aber seit vielen Jahren keine Zulassung mehr, erklärt das LUA. Sibutramin könne den Blutdruck stark erhöhen und Herzerkrankungen hervorrufen. Bei gleichzeitiger Einnahme von Psychopharmaka drohen gefährliche Wechselwirkungen, auch Todesfälle seien bekannt.

Phenolphthalein wirkt laut LUA abführend und soll dadurch einen schnellen Gewichtsverlust vorgaukeln. Der Wirkstoff wurde wegen des Verdachts auf krebserregende Nebenwirkungen in Deutschland bereits vor vielen Jahren vom Markt genommen.

Das LUA warnt in diesem Zusammenhang davor, im Kampf gegen Übergewicht den Versprechen auf dubiosen Internetseiten zu glauben.

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