Am frühen Morgen fängt an einer Raststätte an der A61 im Landkreis Bad Kreuznach ein Lastwagenanhänger Feuer. Zur Ursache gibt es eine Vermutung.

Daxweiler (dpa/lrs) - Ein mit Akkus beladener Lastwagenanhänger ist am frühen Morgen in Daxweiler (Landkreis Bad Kreuznach) an einer Tankstelle in Brand geraten. Laut Polizei konnte der Fahrer die Zugmaschine rechtzeitig vom brennenden Anhänger trennen und so ein Übergreifen der Flammen auf diese verhindern.

Rund 13 gebrauchte Lithium-Ionen-Akkus hatte der Anhänger den Angaben nach geladen. Die Feuerwehr habe den Brand jedoch auf einen Akku beschränken können. Alle Batterien müssten aber weiterhin kontinuierlich gekühlt und nach und nach abgeladen werden, hieß es. Die Bergungsarbeiten dauern derzeit noch an. Als Grund für den Brand wird laut Polizei nach aktuellem Sachstand eine «Spontanentzündung des Akkus» vermutet.