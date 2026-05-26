Die Südpfälzerin Christine Schneider ist neue Ministerin für Landwirtschaft, Weinbau, Umwelt und Forsten in Rheinland-Pfalz. Was treibt sie an?

Die Wände im Ministerinnen-Büro von Christine Schneider sehen wenige Tage nach der Amtsübernahme noch kahl aus. Auf dem Schreibtisch steht eine Flasche Traubensaft, mit einer Blume zum Geschenk verpackt. Es ist ein Geschenk von Katrin Eder (Grüne), Schneiders Vorgängerin als Umweltministerin. Die Pressesprecherin und der Sprecher, die bis vor kurzem Eders Politik nach außen kommuniziert haben, sitzen beim Treffen mit der RHEINPFALZ mit am Besprechungstisch der CDU-Politikerin.

Aufbruch, Umbruch und Kontinuität liegen in diesem Raum sehr nah beieinander. Hier wurde eine Politik gemacht, die die 53-Jährige aus Edenkoben in der Südpfalz mitunter als „grüne Ideologie“ kritisiert hat. Von 1996 bis 2019 war sie im Landtag – durchgehend in der Opposition. In den Fachausschüssen und im Plenarsaal lieferte sie sich leidenschaftliche Gefechte mit der Regierung. Mit dem Florett habe sie gefochten, sagt Schneider über sich. Wer sie beobachtet hat, konnte damals auch das Schwert durchblitzen sehen. Doch es war kein Streit um des Streites Willen. Schneider, die gelernte Tischlerin, die 1992 einmal die Krone als Pfälzische Weinkönigin trug, hat sich als Landtagsabgeordnete in die Themen Landwirtschaft, Forsten, Weinbau und Umwelt eingearbeitet und sich ein Ansehen als Fachpolitikerin erworben.

Schneider treibt SPD-Regierung in die Enge

In Mainz legte sie sich aber auch wegen anderer Themen an. Um das Jahr 2010 trieb sie die damalige SPD-Alleinregierung mit ihrer Hartnäckigkeit beim Thema Schlosshotel Bad Bergzabern in die Enge. Die barocke Remise des ehemaligen Schlosses im Kreis Südliche Weinstraße wollte der damalige Ministerpräsident Kurt Beck (SPD) als Wahlkreisabgeordneter vor dem Verfall retten. Bei der Millionen schweren Förderung durch das Land wurden die Vorschriften jedoch eklatant missachtet.

Dieser Schlagabtausch war lange vorbei, als Schneider 2019 Europaabgeordnete wurde. Dort, wo die Rahmenbedingungen für die Agrarpolitik gesetzt werden, hat sie ihr Fachwissen vertieft. Statt der Konfrontation zwischen Opposition und Regierung gelten dort andere Spielregeln im Parlament. In Straßburg und Brüssel lernte Schneider das sogenannte Berichterstatterwesen kennen. Wer ein Thema voranbringen will, muss von Anfang an den Ausgleich mit politisch Andersdenkenden suchen.

Auch in der EU kämpft sie – mit anderen Mitteln

Gekämpft hat sie weiterhin, nur mit anderen Mitteln. Etwa dafür, dass auf Weinetiketten nicht ebenso wie auf Zigarettenpackungen mit sehr unappetitlichen Bildern vor dem Alkoholgenuss gewarnt wird. „Für mich war die Abkühlzeit in Brüssel gut“, sagt sie auf die Frage, wie es ist, nun als Ministerin nach Mainz zurückzukehren. Angriffe pariert sie jetzt anders. Wenn ihre Vorgängerin, nun selbst in der Opposition, das „Land der Pestizide“ an die Wand malt, sagt Christine Schneider: „Ich spreche von Pflanzenschutzmitteln, um die Emotionen rauszunehmen.“ Ihr Ziel sei es, Brücken zwischen Landwirtschaft und Umweltschutz zu bauen. Den Schulterschluss sieht sie beim Thema Artenvielfalt.

In die CDU kam Schneider durch Heiner Geißler, den 2017 gestorbenen Sozialpolitiker der Union und eigenwilligen Kopf aus der Südpfalz. „Ohne Heiner Geißler hätte ich den Sprung in die Politik nicht gewagt, er stand mir auch immer zur Seite.“ Als sie mit knapp 24 Jahren in den Landtag kam, lag die CDU am Boden. Der Machtverlust in Mainz lag fünf Jahre zurück, der Sturz des CDU-Parteichefs und damaligen Ministerpräsidenten Bernhard Vogel acht Jahre. Die Spaltung in „Vogelianer“ und „Wilhelmianer“, benannt nach Vogels Herausforderer Hans-Otto Wilhelm, sollte noch länger als eine Dekade wirken. Die Frage, auf welcher Seite jemand stand, war wichtiger als die inhaltliche Arbeit. Sie habe es sich im politischen Leben nicht immer leicht gemacht, sagt Schneider rückblickend, auch sie wurde von manchen auf der „falschen Seite“ gesehen.

Ziel: Mehr CDU-Frauen, die für Ämter kandidieren

Aber Schneider gehört zu jenen, die ebenso wie die späteren Landesvorsitzenden Julia Klöckner und Christian Baldauf zur Überwindung der Spaltung beigetragen haben. Auch deshalb folgte Schneider 2022 Baldauf als CDU-Bezirksvorsitzende Rheinhessen-Pfalz. Sie ist Mitglied im CDU-Bundesvorstand, war Parlamentarische Geschäftsführerin der CDU/CSU-Fraktion im Europäischen Parlament und sie ist in einer führenden Position bei der Frauen-Union. Den geringen Anteil von Frauen in der CDU zu erhöhen und sie sichtbar zu machen, gehört zu den Anliegen Schneiders: „Ich versuche, Frauen in die Partei zu holen. Ich erwarte aber auch, dass Frauen bereit sind, für Ämter zu kandidieren. Da haben wir einiges vor.“

Schneider war die einzige Frau im vierköpfigen engen Verhandlungsteam des jetzigen Ministerpräsidenten Gordon Schnieder bei den Koalitionsverhandlungen mit der SPD. Schnieder lobt vor allem die Ruhe, die die Südpfälzerin bei den Verhandlungen bewahrt habe. Dass sie Ministerin werden würde, galt im politischen Mainz schon früh als gesetzt.

Noch geht es auf den Ministeriumsfluren wuselig zu. Da verabschieden sich Mitarbeitende aus der Mobilitätsabteilung ins Innenministerium, die Abteilungen Energie und Klima ziehen ins Wirtschaftsministerium und von dort kommen jene, die für Landwirtschaft und Weinbau zuständig sind. Alles muss sich finden, irgendwann auch der Wandschmuck fürs Ministerinnen-Büro.

Umzugsarbeiten stehen bei Christine Schneider unterdessen auch privat an. Sie muss ihre Brüsseler Wohnung noch räumen. Dann ist sie wieder ganz zurück in Rheinland-Pfalz, wo sie vor einem Jahr ihre langjährige Partnerin geheiratet hat, mit der sie in der Südpfalz lebt.