Nach dem Durchmarsch der SPD 2021 hat sich die politische Landkarte der Pfalz bei der Wahl am vergangenen Sonntag deutlich verändert.

Beim flüchtigen Blick auf das Landesstimmen-Ergebnis in der Pfalz könnte man den Eindruck bekommen: Eigentlich sieht das nicht sehr ungewöhnlich aus. Die politische Landkarte ist zu ungefähr gleichen Teilen rot und schwarz gefärbt. In acht Wahlkreisen hat die SPD bei den sogenannten Zweitstimmen, die über das Kräfteverhältnis der Parteien im rheinland-pfälzischen Landtag entscheiden, die Nase vorn. Neunmal hat wiederum die CDU die meiste Zustimmung bekommen.

Aber erstens war das vor fünf Jahren bei der Landtagswahl 2021 noch komplett anders: Damals war die Pfalz bis in den letzten Winkel knallrot. Und zweitens ist da dieses Mal mittendrin ein blauer Farbtupfer aufgetaucht: Im Wahlkreis Kaiserslautern I, der die Lauterer Kernstadt ohne Ortsbezirke umfasst, hat die AfD wie schon bei der Bundestagswahl vor einem Jahr die etablierten Parteien düpiert. Mehr als jeder vierte Wähler (26,1 Prozent) hat für die Rechtspopulisten votiert – knapp gefolgt von der SPD mit 25,5 Prozent.

Zwei Besonderheiten

Mit diesem Ergebnis hat die Pfalz mit Perspektive aufs ganze Land gleich zwei Alleinstellungsmerkmale: Einerseits liegen hier mit den erwähnten acht Wahlkreisen Donnersberg, Kusel, Kaiserslautern II, Landau, Südliche Weinstraße, Germersheim sowie Ludwigshafen I und II noch die meisten Bezirke, in denen die Sozialdemokraten ihre Stellung als stärkste Kraft behauptet haben. In ganz Rest-Rheinland-Pfalz ist das nur in sechs weiteren der insgesamt 52 Wahlkreise der Fall. Andererseits hat die Pfalz eben auch ganz exklusiv ihren blauen Fleck.

Den Wahlsieg der CDU nach 35 Jahren SPD-Dominanz im Land vergegenwärtigt ein Blick auf ganz Rheinland-Pfalz – oberhalb einer gedachten Linie Mainz/ Bad Kreuznach/ Trier ist alles tiefschwarz. Aber was sich zunächst so eindeutig und klar präsentiert, ist unter der schwarz-roten Farbschicht durchaus etwas anders zu interpretieren. Nicht nur, dass einige AfD-Direktkandidaten im Rennen um die Mandate inzwischen durchaus Ergebnisse knapp hinter den Etablierten einfahren. Auch bei den Zweitstimmen zeigt die Gewinn- und Verlust-Rechnung vor allem einen Balken, der nach rechts in den Plus-Bereich ausschlägt: den blauen der AfD. Die Partei hat in allen Wahlkreisen deutlich zugelegt: 15,4 Punkte in Kreis Kusel, 14,5 im Donnersbergkreis, 10,5 in Bad Dürkheim, 12,8 in Frankenthal, in Ludwigshafen I und II zehn und fast 14, in Kaiserslautern I und II sowie Kaiserslautern-Land rund 15 Prozentpunkte, sogar 15,4 in Zweibrücken, 14,2 in Pirmasens, rund zehn in Neustadt, Speyer und an der Südlichen Weinstraße, rund elf in Mutterstadt, gut zwölf Punkte in und um Germersheim und Wörth. Einstellig ist das Zweistimmenplus lediglich in Landau mit 7,3 Punkten.

Südpfalz bleibt SPD-Land

In Rheinland-Pfalz ist die AfD mit 19,5 Prozent (plus 11,2 Punkte) nach den Christ- und Sozialdemokraten die inzwischen drittstärkste politische Kraft. In der Pfalz hat sie CDU oder SPD in einigen Wahlkreisen bereits Platz zwei abspenstig gemacht: in Kusel, im Donnersbergkreis, in Ludwigshafen II, Kaiserslautern-Land, Kaiserslautern II, Pirmasens und Germersheim. Und vielfach ist das Rennen um Rang zwei eine ziemlich enge Angelegenheit – Beispiel Zweibrücken, wo die AfD nur 0,2 Prozentpunkte hinter der SPD landet.

Wo hat die seit 1991 regierende SPD denn ihre Hochburgen halten können? Das ist den Genossen teilweise noch in der Südpfalz gelungen: im Wahlkreis Südliche Weinstraße – der Heimat des Noch-Ministerpräsidenten Alexander Schweitzer – und im angrenzenden Landau mit 32,4 Prozent, allerdings bei Verlusten von 5,7 beziehungsweise 3,4 Punkten. Die „schwärzesten“ Wahlkreise sind Wörth (31,1 Prozent), Mutterstadt (30,5) und Kaiserslautern-Land (30,2). Die meisten Landesstimmen haben die Christdemokraten um den wohl künftigen Chef der Landesregierung, Gordon Schnieder, außerdem in den Wahlkreisen Zweibrücken, Pirmasens, Neustadt, Speyer, Mutterstadt, Bad Dürkheim und Frankenthal gesammelt.

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Grüne Hochburg Landau

Die Grünen haben unter den bisherigen Partnern innerhalb der Mainzer Ampelkoalition – SPD (minus 9,8 Prozentpunkte) und FDP (minus 3,4) – noch am wenigsten Federn gelassen und 1,4 Punkte verloren. In der Pfalz hat die Partei, die seit 15 Jahren mitregiert hatte, in drei Wahlkreisen besonders punkten können: traditionell in Landau mit 11,4 Prozent, in Speyer mit 9,7 Prozent und in Ludwigshafen I mit 8,7 Prozent. Beim Wählerzuspruch gibt’s in der Region ein krasses Ost-West-Gefälle: Ginge es nach den Westpfälzern zwischen Kusel und Pirmasens, wären die Grünen nicht mehr im Landtag. Hier rangieren sie unterhalb der Fünf-Prozent-Hürde.

Genau dieses Schicksal hat die Liberalen am Wahlsonntag in Rheinland-Pfalz ereilt: Sie werden nicht mehr mit Sitz und Stimme im neuen Landtag vertreten sein. 2,7 Prozent (Wahlkreis Bad Dürkheim) sind das höchste der Gefühle, was die Pfälzer der FDP bei den Zweitstimmen noch gönnen. Ansonsten rangiert die Partei der bisherigen Wirtschaftsministerin und Spitzenkandidatin Daniela Schmitt größtenteils noch unter ihrem Landesergebnis von 2,1 Prozent.

Schlappe für Freie Wähler

Und dann war da ja noch eine etablierte kommunalpolitische Kraft, die bei der Wahl vor fünf Jahren als Partei erstmals den Sprung in den Landtag geschafft und auf eine Wiederholung gehofft hatte: die Freien Wähler. Eine Rolle innerhalb der Landespolitik wollten dem selbst ernannten „parlamentarischen Arm“ der Freien Wählergruppen nur noch wenige Pfälzer zugestehen. 5,8 Prozent im Wahlkreis Kaiserslautern II und 5,5 Prozent im Kreis Kusel sind die besten Resultate. Selbst dort, wo die FWG den Oberbürgermeister stellt, in Frankenthal und Neustadt, schaffen die Freien Wähler bei der aktuellen Wahl nicht mehr den Sprung über die notwendigen fünf Prozent. Kommentar