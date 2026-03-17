Rheinland-Pfalz Landtagswahl 2026: Wer am 22. März antreten darf
SPD
Die Landes-SPD ist seit 1991 in Rheinland-Pfalz an der Macht und stellt den Ministerpräsidenten in verschiedenen Bündniskonstellationen.
Spitzenkandidat: Alexander Schweitzer (52, Bad Bergzabern)
Landesliste mit 122 Bewerbern (ohne Nachrück-Kandidaten)
Direktkandidaten in allen 52 Wahlkreisen
Programm:www.spd-rlp.de
CDU
Von 1947 bis 1991 hat die CDU alle Ministerpräsidenten gestellt. Seit dem Machtverlust ist die Partei inzwischen 35 Jahre in der Opposition.
Spitzenkandidat: Gordon Schnieder (50, Birresborn)
Landesliste mit 89 Bewerbern (ohne Nachrück-Kandidaten)
Direktkandidaten in allen 52 Wahlkreisen
Programm:www.cdurlp.de
Bündnis 90/Die Grünen
Die Grünen zogen 1987 in den Landtag ein. 2006 scheiterten sie, schafften 2011 den Wiedereinzug. Seitdem sind sie Teil der Ampel-Koalition.
Spitzenkandidatin: Katrin Eder (49, Mainz)
Landesliste mit 68 Bewerbern
Direktkandidaten in 49 von 52 Wahlkreisen, in der Pfalz nicht abgedeckt: Pirmasens und Kaiserslautern-Land.
Programm: www.gruene-rlp.de
AfD
Die AfD ist seit 2016 im rheinland-pfälzischen Landtag mit Abgeordneten vertreten.
Spitzenkandidat: Jan Bollinger (48, Neuwied)
Landesliste mit 40 Bewerbern (2021: 25)
Direktkandidaten in allen 52 Wahlkreisen (2021:48)
Wahlprogramm:www.alternative-rlp.de
FDP
Die Landes-FDP regierte zunächst mehrfach mit der CDU, ab 1991 teils mit der SPD. 2011 scheiterte sie an der Fünf-Prozent-Hürde. Seit 2016 Teil der Ampel mit SPD und Grünen.
Spitzenkandidatin: Daniela Schmitt (53, Alzey)
Landesliste mit 66 Bewerbern
Direktkandidaten in allen 52 Wahlkreisen
Programm:www.fdp-rlp.de
Freie Wähler
Freie Wählergruppen sind traditionell in den Kommunen stark. 2021 ist es dann der auf dieser Bewegung basierenden Partei erstmals gelungen, in den Landtag zu kommen.
Spitzenkandidat: Joachim Streit (60, Bitburg)
Landesliste mit 41 Bewerbern (2021: 61)
Direktkandidaten in 35 von 52 Wahlkreisen (2021: 44)
Programm:www.fwrlp.de
Die Linke
Die Linke hat bislang noch nie den Einzug in den rheinland-pfälzischen Landtag geschafft.
Spitzenkandidatin: Rebecca Ruppert (37, Mainz)
Landesliste mit 19 Bewerbern
Direktkandidaten in 47 von 52 Wahlkreisen; in der Pfalz nicht abgedeckt: Pirmasens.
Programm:www.die-linke-rlp.de
Tierschutzpartei
Bei Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz ist die Partei Mensch Umwelt Naturschutz, so der offizielle Name, 2006 und 2021 angetreten – bisher ohne Erfolg.
Spitzenkandidatin: Manuela Baker-Kriebel (66, Höhfröschen)
Landesliste mit zwölf Bewerbern
Direktkandidaten in vier Wahlkreisen, in der Pfalz: in Zweibrücken und Pirmasens.
Programm:www.tierschutzpartei.de
Volt
Volt bezeichnet sich als Bewegung und Partei für ganz Europa. Ihre Vision ist ein föderales Europa.
Spitzenkandidatin: Katja Bühring (Arzbach)
Landesliste mit 25 Bewerbern
Direktkandidaten in 18 von 52 Wahlkreisen – sechs in der Pfalz: Frankenthal, Ludwigshafen I und II, Bad Dürkheim, Neustadt, Landau.
Programm:www.voltdeutschland.org/rlp
ÖDP
Die Ökologisch-Demokratische Partei hatte es bisher nicht in den rheinland-pfälzischen Landtag geschafft.
Spitzenkandidat: Claudius Moseler (60, Mainz)
Landesliste mit 40 Bewerbern (2021: 29)
Direktkandidaten in 17 von 52 Wahlkreisen (2021: zehn), keine in der Pfalz.
Programm:www.oedp-rlp.de
BSW
Neu auf dem Wahlzettel steht das Bündnis Sahra Wagenknecht. 2024 hat sich in Rheinland-Pfalz ein Landesverband gegründet.
Spitzenkandidat: Andreas Hartenfels (59, Nanzdietschweiler)
Landesliste mit 19 Bewerbern
Direktkandidaten in 20 von 52 Wahlkreisen, darunter acht in der Pfalz: Ludwigshafen I und II, Donnersberg, Kusel, Kaiserslautern II und -Land, Germersheim, Wörth.
Programm: www.rp.bsw.vg.de
Partei der Humanisten
2018 hat sich ein Landesverband der Partei gegründet, die für strikte Trennung von Staat und Kirche eintritt.
Spitzenkandidat: Felix Jäger (37, Landau)
Landesliste mit sechs Bewerbern, keine Direktkandidaten
Informationen:www.pdh.eu