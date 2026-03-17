Bei der Landtagswahl am 22. März geht es vergleichsweise einfach zu: Mit nur zwei Kreuzchen entscheiden die Rheinland-Pfälzer über die Zusammensetzung des neuen Landtags.

Gewählt werden die 101 Abgeordneten des künftigen Landtags für die Legislaturperiode von 2026 bis 2031. Davon werden 52 direkt in den Wahlkreisen und 49 weitere nach Listenvorschlägen gewählt. Das eine ist die Wahlkreisstimme, das andere die sogenannte Landesstimme.

Die Wahlkreisstimme

Mit dem ersten Kreuzchen auf der linken, schwarz gedruckten Hälfte des Stimmzettels entscheiden die Bürger darüber, welcher der Direktkandidaten den heimatlichen Wahlkreis künftig in Mainz vertreten soll. Darum bewerben sich dieses Mal 135 Kandidatinnen und Kandidaten. Auf diesen Sonderseiten stellen wir sie alle in Bild und Text kurz vor. Da es im Land 52 Wahlkreise gibt, werden am 22. März also 52 Abgeordnete direkt von den Bürgern in den Landtag geschickt. 18 dieser 52 Wahlkreise liegen in der Pfalz. Das sind die Nummern 35 bis 52.

Gewählt ist jeweils der Bewerber, der die meisten Wahlkreisstimmen erhalten hat. Bei der Landtagswahl 2021 eroberte die SPD in der Pfalz neun Wahlkreise, in ebenso vielen Wahlkreisen siegte der CDU-Bewerber. Die Direktkandidaten der anderen Parteien hatten mit dem Ausgang dieser Wahlkreis-Entscheidungen nichts zu tun.

Die Landesstimme

Für die Zusammensetzung des Landtages, also für die Kräfteverhältnisse im Parlament, ist ausschließlich die Landesstimme maßgeblich (rechte Seite des Stimmzettels, blau gedruckt). Allein nach der Anzahl dieser Landesstimmen richten sich die Anteile an den 101 Sitzen im Parlament, die auf die einzelnen Parteien und Wählergruppen entfallen.

Die Landesstimmen entscheiden also alleine darüber, wie stark eine Partei im Länderparlament wird, wie viele Mandate sie bekommt und letztlich wer die Landtagswahl gewinnt. Dabei gilt, wie bei einer Bundestagswahl auch, die Fünf-Prozent-Sperrklausel: Bei der Verteilung der Sitze werden nur Parteien und Wählervereinigungen berücksichtigt, die mindestens fünf Prozent der gültigen Landesstimmen erhalten haben.

Um die Landesstimme bewerben sich die Parteien mit Kandidatenlisten, die entweder landesweit gleich sind (Landesliste) oder speziell für einen der vier Wahlbezirke gelten (Bezirksliste). Bei der Landtagswahl 2026 treten allerdings alle zugelassenen Parteien und Wählervereinigungen mit einer Landesliste an.

Neue Wahlkreiszuschnitte

Vor der Landtagswahl 2021 waren einige Wahlkreise in Rheinland-Pfalz neu zugeschnitten worden. In der Westpfalz wurde ein Wahlkreis aufgelöst (Pirmasens-Land) und die Gebiete den Wahlkreisen Pirmasens und Zweibrücken zugewiesen. In der Südpfalz gab es sogar einen neuen Wahlkreis: Wörth am Rhein. Dieser wurde vom Wahlkreis Germersheim abgespalten.

Auch dieses Mal gibt es Änderungen in insgesamt zehn Wahlkreisen. Außerhalb der Pfalz sind sechs Wahlkreise betroffen, in der Pfalz ändert sich der Zuschnitt in vier Wahlkreisen: Die Verbandsgemeinde Leiningerland wechselt vom Wahlkreis 40 Donnersberg in den Wahlkreis 42 Bad Dürkheim. Die Verbandsgemeinde Deidesheim wechselt vom Wahlkreis 42 Bad Dürkheim in den Wahlkreis 43 Neustadt an der Weinstraße. Und: Die Verbandsgemeinde Lambrecht wechselt vom Wahlkreis 43 Neustadt an der Weinstraße in den Wahlkreis 45 Kaiserslautern II.