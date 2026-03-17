Noch ist das Rennen um die Wählerstimmen offen. Die jüngsten Umfragewerte kündigen ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen SPD und CDU an – und ein starkes Anwachsen der AfD.

Die Ausgangslage:

Wenige Tage vor der Wahl deutet sich am Abend des 22. März ein Wahlkrimi um Platz 1 ab. In den aktuellen Umfragen liegt die SPD mit Ministerpräsident Alexander Schweitzer als Spitzenkandidat eine Nasenlänge hinter der CDU von Gordon Schnieder. Für beide werden Werte knapp unter 30 Prozent erwartet. Doch bei den Umfragen sind immer Unsicherheiten von bis zu drei Prozentpunkten eingepreist. Der AfD werden 18, 19 Prozent zugetraut, sie würde ihr Ergebnis gegenüber 2021 mehr als verdoppeln. Die Grünen könnten mit 8 Prozent in den Landtag einziehen, der Wert liegt etwas unterhalb des Wahlergebnisses vor fünf Jahren. Die FDP wird in Umfragen nur noch unter „Sonstige“ geführt, der gemessene Wert liegt unter drei Prozent. Bei den Freien Wählern steht es auf der Kippe, ob sie über die Fünf-Prozent-Hürde kommen und damit eine zweite Legislaturperiode im Landtag verbringen werden. Bei den Linken ist es ebenfalls ungewiss, ihr Einzug wäre eine Premiere. In Rheinland-Pfalz blieben sie bisher immer weit unter 5 Prozent.

Keine Fortsetzung des Ampelbündnisses

Für eine Fortsetzung des Ampelbündnisses aus SPD, Grünen und FDP, das seit zehn Jahren in Rheinland-Pfalz stabil regiert, stehen die Chancen nahezu bei Null. Das liegt vor allem an der FDP mit Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt an der Spitze. Der Wiedereinzug der Partei in den Landtag käme angesichts der Umfragewerte einem Wunder gleich. Hinzu kommt eine schwächere SPD. Zwar sind die rheinland-pfälzischen Sozialdemokraten etwa doppelt so stark wie jene im Bund, von der SPD Baden-Württemberg ganz zu schweigen, aber es sieht derzeit nicht so aus, als könnte die Partei ihr starkes Ergebnis aus dem Jahr 2021 wiederholen. Damals gewann die SPD mit Malu Dreyer an der Spitze 35,7 Prozent.

Reicht nicht für Rot-Grün oder Schwarz-Grün

Für ein klassisches Zweierbündnis mit einem großen und einem kleinen Partner wird es rein rechnerisch wohl nicht reichen. Politisch wäre das Zusammengehen von SPD und Grünen, die von Umweltministerin Katrin Eder in den Wahlkampf geführt werden, unproblematisch. Schon einmal, von 2011 bis 2016 haben sie gemeinsam regiert. Und Schwarz-Grün? Mit der CDU und deren Klimapolitik hadern die Grünen sehr, auch umgekehrt gibt es Vorbehalte. Im Wahlkampf kündigt die CDU an, das Klimaschutzgesetz von 2025 wieder rückabwickeln zu wollen. Aber wer sich in beiden Lagern umhört, merkt, dass es mindestens für Koalitionsverhandlungen reichen würde.

Rot-Grün-Orange oder Schwarz-Grün-Orange

Sollten die Freien Wähler (FW) erneut den Sprung in den Landtag schaffen, dann wäre deren Spitzenkandidat Joachim Streit ausgesprochen flexibel, wenn er die Chance zum Regieren hätte. Die Frage ist nur, wie das potenzielle Partner sehen. Die FW sind 2021 gut im Parlament gestartet und ihr Obmann im Untersuchungsausschuss „Flutkatastrophe“, Stephan Wefelscheid, hat viel zur Aufklärung beigetragen. Doch nach Streits Wechsel nach Brüssel zerlegte sich die Fraktion. Andere Parteien zweifeln an der Verlässlichkeit und an der Professionalität der Freien Wähler. Eine Koalition wäre eher unwahrscheinlich.

Vor Rot-Rot-Grün warnt die CDU

Für die Linken, an deren Spitze im Land Rebecca Ruppert steht, ist es eine Auszeichnung , dass ihr die CDU den Einzug in den Landtag und in eine Regierung zutraut. Die Umfragewerte tun es aktuell nicht. Die Christdemokraten haben per Parteitagsbeschluss eine Zusammenarbeit mit der Linken ausgeschlossen, was im Bundestag schon zu einigen Verrenkungen geführt hat. In Rheinland-Pfalz sind die Linken nach der Abspaltung des BSW in ruhigere Fahrwasser geraten, eine Regierungsbeteiligung schließen sie keineswegs aus. Die Grünen sehen politische Schnittmengen, sind aber auch skeptisch. In der SPD sind die Vorbehalte größer, erst recht bei einer hauchdünnen Mehrheit.

Mit der AfD will niemand regieren

Eine Zusammenarbeit mit der AfD lehnen sämtliche anderen Parteien ab, weil sie ihr nicht abnehmen, dass sie für die freiheitlich demokratische Grundordnung eintritt. Wegen ihres deutlich verbesserten Wahlergebnisses wird die AfD, die mit Jan Bollinger als Spitzenkandidat antritt, voraussichtlich aber größte Oppositionsfraktion. Sollte sie mehr als 21 Mandate holen, könnte sie sogar im Alleingang einen Untersuchungsausschuss erzwingen. Das ist das stärkste Schwert des Parlaments.

Bleibt noch die Große Koalition

Eine CDU- oder SPD-geführte Große Koalition gilt rechnerisch und im politischen Mainz als wahrscheinlichstes Regierungsbündnis nach dem 22. März. Zum Teil hat dies auch den Wahlkampf geprägt. Würde die SPD gewinnen, bliebe Alexander Schweitzer Ministerpräsident. Die CDU wäre nach 35 Jahren Opposition wieder Regierungspartei im Land. Würde umgekehrt Gordon Schnieder die Wahl gewinnen, so hat Alexander Schweitzer die Rolle als „Vize“ bereits abgelehnt. Er wäre raus aus der Regierung. Den Erstzugriff hätte dann SPD-Parteichefin Sabine Bätzing-Lichtenthäler. Eine weitere wichtige Auswirkung: Die Schwergewichte unter den Ministerien, das sind Finanzen, Innen und Bildung, würden im Fall einer GroKo nicht mehr alle drei in SPD-Hand bleiben, wie es seit 1991 der Fall ist.