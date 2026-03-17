2021 wurde nach der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz zum zweiten Mal nach 2016 eine rot-gelb-grüne Landesregierung gebildet – eine sogenannte Ampelkoalition. Das vor dieser Zeit regierende rot-grüne Bündnis hatte 2016 bei der Wahl die Mehrheit verloren, dafür war die FDP nach einer fünfjährigen, vom Wähler verordneten Zwangspause wieder in den Landtag zurückgekehrt. Am 22. März entscheiden die Wähler aufs Neue über die Mehrheitsverhältnisse im Landtag. Hier die wichtigsten Informationen zur Wahl im Überblick:

Die Wähler: Rund drei Millionen Bürger dürfen wählen. 2021 lag die Wahlbeteiligung bei 64,4 Prozent (2016: 70,4 Prozent). Die Wahllokale sind am Sonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Die Ausgangslage: Derzeit sind sechs Parteien im Landtag vertreten. Auf die drei Regierungsfraktionen entfallen 54 Mandate (SPD 39, Grüne neun, FDP sechs). Die CDU hat 31 Sitze, die AfD sechs. Hinzu kommen die vierköpfige Parlamentarische Gruppe der Freien Wähler