Rheinland-Pfalz Landtagswahl 2026: Daten und Fakten zum 22. März
2021 wurde nach der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz zum zweiten Mal nach 2016 eine rot-gelb-grüne Landesregierung gebildet – eine sogenannte Ampelkoalition. Das vor dieser Zeit regierende rot-grüne Bündnis hatte 2016 bei der Wahl die Mehrheit verloren, dafür war die FDP nach einer fünfjährigen, vom Wähler verordneten Zwangspause wieder in den Landtag zurückgekehrt. Am 22. März entscheiden die Wähler aufs Neue über die Mehrheitsverhältnisse im Landtag. Hier die wichtigsten Informationen zur Wahl im Überblick:
Die Wähler:Rund drei Millionen Bürger dürfen wählen. 2021 lag die Wahlbeteiligung bei 64,4 Prozent (2016: 70,4 Prozent). Die Wahllokale sind am Sonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Die Ausgangslage:Derzeit sind sechs Parteien im Landtag vertreten. Auf die drei Regierungsfraktionen entfallen 54 Mandate (SPD 39, Grüne neun, FDP sechs). Die CDU hat 31 Sitze, die AfD sechs. Hinzu kommen die vierköpfige Parlamentarische Gruppe der Freien Wähler und sechs fraktionslose Abgeordnete. Der Landeswahlleiter hat zwölf Parteien für die Wahl am 22. März zugelassen. Die Umfragewerte:In den beiden jüngsten Umfragen von ARD und ZDF hat die CDU mit 29 beziehungsweise 28 Prozent jeweils die Nase vor der SPD (28 beziehungsweise 26 Prozent). Neue dritte Kraft im Landtag dürfte demnach mit jeweils 19 Prozent in den beiden Umfragen die AfD werden. Die Demoskopen taxieren die Grünen auf acht bis neun Prozent. Zwei Wackelkandidaten gibt es den Umfragen nach: Die Freien Wähler und Die Linke rangieren exakt bei den für den Einzug notwendigen fünf Prozent – für die Linken wäre das eine Premiere. Die FDP liegt in beiden Studien deutlich unterhalb der Fünf-Prozent-Hürde, wird wie das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) nicht separat ausgewiesen. rhp