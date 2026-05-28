CDU, SPD und Grüne zeigen im Landtag klare Kante gegenüber der stark vergrößerten AfD. Sie wollen der 24-köpfigen Fraktion keinen Vorsitz in den Fachausschüssen überlassen.

Wenn der Plenarsaal als Ort hitziger Debatten die Bühne der rheinland-pfälzischen Politik darstellt, dann sind die Ausschüsse des Landtags am ehesten mit einem Maschinenraum vergleichbar. Hier findet – meist öffentlich – in kleinerem Kreis parlamentarischer Alltag statt. Dort ist der Platz für fachpolitische Anfragen in Richtung Landesregierung und deren Beantwortung durch Vertreter der jeweils betroffenen Ministerien. Die Vorsitzenden und Stellvertreter dieser Gremien sind immer auch Gesicht und Repräsentanten des jeweiligen Themengebiets.

Dieser Maschinenraum wird am kommenden Dienstagvormittag nach der Landtagswahl im März und der Konstituierung des Landtags am 18. Mai gewissermaßen neu zusammengeschraubt. Für die 14 Gremien – es sind drei weniger als in der zurückliegenden Legislaturperiode – werden dann nämlich die Vorsitzenden und ihre Stellvertreter gewählt. So wie die zehnköpfigen Ausschüsse (zwei weniger als zuletzt) nach dem Kräfteverhältnis der Landtagsfraktionen besetzt sind, werden auch diese Posten der Anzahl der gewonnenen Mandate entsprechend verteilt.

Praxis ist komplizierter

Demnach stehen der CDU als stärkster Fraktion (39 Abgeordnete) jeweils sechs Vorsitzenden- und Stellvertreterposten zu, der SPD (32) jeweils vier, der AfD (24) jeweils drei und den Grünen (10) jeweils einer. Wer welchen Vorsitz und stellvertretenden Vorsitz bekommt, regelt das sogenannte Zugriffsverfahren, bei dem sich die Fraktionen reihum ihre bevorzugten Fachgremien picken und dann spätestens zu den Sitzungen kommende Woche Personalvorschläge benennen. Dann wählen die Ausschüsse und los geht’s mit der Arbeit.

Soweit die Theorie, in der Praxis ist es komplizierter. Weil die AfD in bislang ungekannter Stärke in den Landtag eingezogen ist , stellt sich für die drei anderen Fraktionen – das schwarz-rote Regierungsbündnis und die Grünen als kleinste Oppositionsgruppe die Frage: Wie halten wir’s mit den Wahlvorschlägen aus dem Lager der Rechtspopulisten? Seit Donnerstag ist dieses Rätsel gelöst: Wenn sich die Ausschüsse am Dienstag konstituieren, werden die Kandidaten der AfD für den Vorsitz in den Fachgremien für Bildung, Wirtschaft und Kultur von CDU, SPD und Grünen keine Stimme bekommen.

CDU: Keine Begründung

Das haben die zunächst die Fraktionsvorsitzenden Alexander Schweitzer (SPD) und Katrin Eder (Grüne) sowie inzwischen die CDU-Fraktion klargestellt. Bewerber einer „sehr eindeutig rechtsradikalen“ Partei in diese Positionen zu hieven oder sie dort auch nur zu dulden, kommt für Schweitzer nicht in Frage, wie er bei einem Pressegespräch in Mainz am Mittwochabend betont. Ähnlich klar auch Katrin Eder: „Wir werden die Vorschläge der AfD ablehnen. Das gilt ausdrücklich unabhängig von den jeweils vorgeschlagenen Personen. Die AfD ist eine von der Basis bis in die Führungsebene hinein rechtsextreme Partei“, sagt sie auf Anfrage.

Die CDU schreibt in ihrer Pressemitteilung, ihre Entscheidung sei Ergebnis von „Beratungen innerhalb der Fraktion und der Koalition“, in denen man sich auf das gemeinsame Vorgehen verständigt habe. Eine inhaltliche Begründung über diese knappe Botschaft hinaus gibt es von den Christdemokraten am Donnerstag auf Nachfrage allerdings nicht. Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) hat vor und nach der Wahl immer den Bestand der Brandmauer nach rechts betont. Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, der Landauer Florian Maier, hält fest: Die Stimmung in seiner Fraktion sei „sehr eindeutig gewesen“.

AfD hält sich bedeckt

Schweitzer verdeutlicht die Haltung der SPD am Beispiel des Kulturausschusses: Er wolle sich nicht vorstellen, dass ein AfD-Politiker mit seinem „engen, vielleicht engstirnigen Kulturbegriff“ für die Politik des Landtags auf diesem Themenfeld stehe. Die grüne Fraktionssprecherin Eder sagt es so: „Wer für diese Partei in einem Landtag sitzt, unterstützt damit bewusst rechtsextreme Positionen oder nimmt sie zumindest in Kauf.“

Die AfD hat auf Anfrage eine Stellungnahme bis zum Termin der Konstituierung abgelehnt. Klar ist unterdessen: Der Maschinenraum des rheinland-pfälzischen Landtags wird trotzdem funktionieren. Nach Angaben der Landtagsverwaltung übernimmt der gewählte Stellvertreter die Gremienleitung, sofern der Vorschlag für den Vorsitz keine Mehrheit findet. Außerdem findet die Wahl unter der Vorgabe statt, dass Vorsitzender- und Stellvertreterposten nie in der Hand einer Fraktion sein sollen.