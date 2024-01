Mit einem Antrag gegen Israelhass und Antisemitismus an den Schulen beginnt die zweite Sitzung des rheinland-pfälzischen Landtags an diesem Donnerstag (9.30 Uhr) in Mainz. Der Antrag wird von allen Fraktionen mit Ausnahme der AfD getragen. Außerdem geht es auf Antrag der Freien Wähler erneut um die Lage der Bauern, die am Abend wieder in Mainz demonstrieren wollen.

Mainz (dpa/lrs) - Debattiert wird darüber hinaus über den Zustand des Waldes. Auf Antrag der SPD geht es um die höhere Zulage für Polizisten und Feuerwehrleute. Anwohnerparken, Intensivklassen in den Schulen und der inklusive Arbeitsmarkt sind weitere Themen.

Einladung und Tagesordnung