Nach Sicherheitsüberprüfungen hat der Landtag unter Mitarbeitern der Fraktionen und Abgeordneten zwei Personen als Risiko identifiziert. Mindestens ein Fall führt zur AfD.

Das Ziel, Verfassungsfeinde aus dem Parlament fernzuhalten und ihnen den Geldhahn abzudrehen, hat zu einer ersten Konsequenz geführt. Wie ein Sprecher des Landtags am Donnerstag auf Anfrage mitteilte, wurden in zwei Fällen die „parlamentsspezifische Unzuverlässigkeit festgestellt“, die entsprechenden Bescheide seien zugestellt worden.

Aus Gründen des Datenschutzes nennt der Landtag keine Namen, allerdings gibt es in einem der beiden Fälle Hinweise, dass es sich um eine Person handelt, die Mitarbeiter der AfD-Fraktion und des Pfälzer AfD-Abgeordneten Damian Lohr ist. Die AfD war nämlich Ende Februar vor dem Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz in Koblenz mit einem Eilantrag gescheitert, der verhindern sollte, dass der Mitarbeiter als unzuverlässig eingestuft wird.

Eilantrag abgewiesen

Es handelte sich damals um Jan Richard Behr, den Co-Landesvorsitzenden und Vize-Bundesvorsitzenden der AfD-Jugendorganisation „Generation Deutschland“. Behr hatte Ende Februar auf RHEINPFALZ-Anfrage die Vorwürfe des Verfassungsschutzes gegen ihn zurückgewiesen und gesagt, er bekenne sich klar zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung.

In der Eilentscheidung aus Koblenz waren dagegen die Sicherheitsbedenken des Verfassungsschutzes aufgeführt, die unter anderem darauf beruhten, dass der Mitarbeiter früher Vorsitzender der als rechtsextrem eingestuften und inzwischen aufgelösten „Jungen Alternative“ in Sachsen war. Außerdem habe er an Veranstaltungen mit dem Rechtsextremisten Martin Sellner teilgenommen und an Veranstaltungen des ebenso eingestuften „Instituts für Staatspolitik“ in Schnellroda.

Scharfe Kritik an Hering

Zu laufenden Verfahren und davon möglicherweise betroffenen Mitarbeitern wollte sich die AfD-Landtagsfraktion am Donnerstag auf Anfrage nicht äußern. Deren Parlamentarischer Geschäftsführer, Damian Lohr, warf Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD) vor, die Landtagsverwaltung zu instrumentalisieren und „kurz vor der Wahl sein Anti-AfD-Gesetz für billigen Wahlkampf“ zu nutzen. Gegen das Vorgehen, das Lohr als „Willkürakt“ bezeichnet, seien Rechtsmittel eingelegt.

Grundlage für die Sicherheitsüberprüfung ist das im Sommer 2025 geänderte Abgeordneten- und Fraktionsgesetz des Landtags. Danach kann der Landtag die Zahlung für Personen einstellen, die nach den Überprüfungen durch die Polizeibehörden und den Verfassungsschutz als unzuverlässig eingestuft werden. Gegen die Entscheidung des Landtagspräsidenten können die Betroffenen vor Gericht klagen. Grundsätzlich wehrt sich die Fraktion mit einer Normenkontrollklage vor dem obersten Gericht in Rheinland-Pfalz, über die im August verhandelt werden soll.