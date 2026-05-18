Rheinland-Pfalz hat vor acht Wochen gewählt und damit einen politischen Wechsel eingeläutet. Nun bekommt das Bundesland einen neuen Ministerpräsidenten.

Mainz (dpa) - Der rheinland-pfälzische Landtags-Alterspräsident Christian Baldauf (CDU) hat die erste Sitzung des Parlaments in der neuen Wahlperiode eröffnet. Die Abgeordneten wählen zunächst ihren neuen Landtagspräsidenten. Das soll Matthias Lammert von der CDU werden. Er übernimmt dann die Sitzungsleitung.

CDU-Landeschef Gordon Schnieder soll gegen Mittag zum Ministerpräsidenten gewählt werden. Er wird die künftige schwarz-rote Koalition anführen. Damit beginnt eine neue Ära in dem Bundesland. In den vergangenen 35 Jahren stellte die SPD den Ministerpräsidenten und in den vergangenen 10 Jahren regierte eine Ampel-Koalition.

Im neuen Landtag sind 105 Abgeordnete vertreten. CDU und SPD haben zusammen 71 Stimmen und damit 18 mehr als für die Wahl Schnieders gebraucht werden.

Größte Oppositionspartei ist die AfD mit 24 Sitzen, gefolgt von den Grünen mit 10. Weitere Fraktionen sind nicht mehr im Landtag vertreten.

Hinweis auf Sitzung