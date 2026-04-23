Weil der SPD-Abgeordnete Martin Haller aus Lambsheim (Rhein-Pfalz-Kreis) ab 29. April als Bürgerbeauftragter aarbeitet, rückt Uwe Klodt als B-Kandidat nach – für 18 Tage.

Völlig überraschend kommt dieser Einsatz im Dienst der Demokratie für den Sozialdemokraten Uwe Klodt nicht. Der 60-Jährige aus dem Frankenthaler Vorort Eppstein weiß mindestens seit Anfang April vergangenen Jahres, was ihm droht. Denn damals wurde Martin Haller vom rheinland-pfälzischen Landtag zum neuen Bürgerbeauftragten gewählt – mit Wirkung zum 29. April 2026.

Nun wird’s kommende Woche ernst. Denn: Klodt – seit Jahren auch ehrenamtlicher Ortsvorsteher seines Heimatdorfs – übernimmt nicht nur für die letzten 18 Tage bis zur Konstituierung des neu gewählten Landtags, er muss auch noch richtig schaffen: Am 29. April und am 6. Mai beschäftigt sich das Parlament noch in seiner alten Zusammensetzung mit der von CDU, SPD und Grünen gemeinsam angeschobenen Verfassungsänderung beim Thema Untersuchungsausschüsse – also alles andere als eine politische Lappalie.

SPD-Politiker Klaus von Dohnanyi wollte mal rheinland-pfälzischer Ministerpräsident werden. Foto: dpa Gab sein Mandat auf, als er zum Wirtschaftsstaatssekretär berufen wurde: FDP-Mann Andy Becht. Foto: Iversen Wechselt ins Amt des Bürgerbeauftragten: Martin Haller (SPD). Foto: Dpa Wird für 18 Tage Abgeordneter des Mainzer Landtags: Uwe Klodt. Foto: Klodt/oho Foto 1 von 4

Zwei Männer, ein Tag

Auch wenn dieser Einsatz nur eine kleine Episode in Klodts Lebenslauf bleibt: Es gibt offenbar zwei Politiker, die haben dem Hohen Haus zu Mainz seit dem Zweiten Weltkrieg noch deutlich kürzer angehört – nach Recherche der Landtagsverwaltung exakt einen Tag. Der eine Fall ist noch vergleichsweise frisch: Als Andy Becht (52), FDP-Mann aus der Südpfalz, am 18. Mai 2021 zum Staatssekretär im Wirtschaftsministerium ernannt wurde, gab er als politischer Beamter sein über die Landesliste der Liberalen erworbenes Mandat auf.

Beim zweiten Fall ist sich Landtagssprecher Marco Sussmann ziemlich, aber nicht hundertprozentig sicher. Soweit feststellbar, hatte auch Klaus von Dohnanyi (97) sein Mandat nur einen Tag lang inne – am 18. Mai 1979. Bei der ersten Plenarsitzung des neunten Landtags kandidierte der später als Erster Bürgermeister Hamburgs und Bundesminister bekannte SPD-Politiker erfolglos gegen den damaligen CDU-Ministerpräsidenten Bernhard Vogel – und verabschiedete sich dann zügig aus der rheinland-pfälzischen Landespolitik.

Es gibt anteilig Geld

Die spannende Frage, wie die Tätigkeit bei einer derart kurzen Zeit vergütet wird, beantwortet das rheinland-pfälzische Abgeordnetenentschädigungsgesetz in einem Satz: „Bei Monatsteilbeträgen ist für jeden Kalendertag 1/30 des Monatsbetrages zu zahlen.“