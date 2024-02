Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Landesregierung schafft es nicht, Geld für Investitionen auszugeben. Aber die Menschen haben ein Recht auf Daseinsvorsorge.

Natürlich lässt sich darüber streiten, wie viel Geld in den Straßenbau gesteckt werden soll. Oder in Radwege. Oder in die Schiene. Aber wenn der Landesgesetzgeber Geld im Landeshaushalt für