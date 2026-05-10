Die sozialdemokratischen Ministerinnen und Minister im neuen Kabinett sollen am Montag vorgestellt werden. Die CDU ist offenbar mit ihrem Personalpaket noch nicht fertig.

Am Sonntag hat die SPD zu einer Pressekonferenz für Montag eingeladen, bei der der scheidende Ministerpräsident Alexander Schweitzer als Verhandlungsführer das Personal für die fünf von der SPD zu besetzenden Ministerien vorstellen wird. Neben den bereits weitgehend bestätigten Ministernamen sollen auch die Staatssekretäre genannt werden.

Aus der CDU heißt es auf Nachfrage, das Personalpaket werde rechtzeitig vor dem 18. Mai vorgestellt. An diesem Tag konstituiert sich der Landtag in Mainz, dann soll Gordon Schnieder (CDU) zum neuen Ministerpräsidenten gewählt werden.

Gerüchte, wonach die Union insbesondere beim Bildungsministerium noch auf der Suche sei, wies Generalsekretär Johannes Steiniger auf Nachfrage am Sonntag zurück. Den Angaben nach sollen auch die Führungskräfte der nachgeordneten Behörden in dem Gesamtpaket vorgestellt werden. Einen Termin dafür nannte er jedoch nicht.

Bei der Vorstellung des Koalitionsvertrags am 30. April hatten Schnieder und Schweitzer angekündigt, die Ministerinnen und Minister in der Folgewoche vorzustellen. Diese Frist ist jedoch überschritten.