Prävention und Therapie: Durch mehr Kooperation wollen Landesärztekammer und Landessportbund Gesundheit fördern. Eine alte Idee bekommt mehr Leben.

Mainz (dpa/lrs) - Um die Gesundheit der Menschen in Rheinland-Pfalz zu fördern, wollen Landsportbund und Landesärztekammer künftig in verschiedenen Bereichen enger und mehr kooperieren. Zusammen mit den Sportvereinen und -verbänden sollen Programme entwickelt werden und es soll gemeinsame Aktionen und Veranstaltungen geben, wie die Landesärztekammer mitteilte. Auch in der Werbe- und Öffentlichkeitsarbeit wolle man sich künftig unterstützen.

Sport wirke sich positiv auf fast jedes Organ aus, so der Präsident der Landesärztekammer, Dr. Günther Matheis, laut der Mitteilung. Er «stärkt das Herzkreislaufsystem, kräftigt Muskeln und den gesamten Bewegungsapparat und hilft bei der Gewichtsregulierung.» So könnten viele Krankheiten vorgebeugt und Risikofaktoren reduziert werden.

Nicht zu unterschätzen sei auch das Wirken von Sport für die mentale Gesundheit, so der Präsident des Landessportbundes, Rudolf Storck. Immerhin biete Sport ein soziales Netzwerk und steuere so gegen Einsamkeit.

Die Idee für eine Kooperation zwischen den Behörden entstand laut der Mitteilung bereits 2001. Nun solle sie wieder mit neuem Leben gefüllt werden.