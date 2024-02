Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ab dem 20. Februar werden in Rheinland-Pfalz wöchentlich 250 statt wie bisher 300 Flüchtlinge in die Kommunen verteilt. Das teilte das Integrationsministerium in Mainz am Freitag mit.

Grund sei, dass sich die Anzahl der Menschen, die Asyl begehren, im Vergleich zum Herbst auf niedrigem Niveau stabilisiert habe. Im Februar 2023 seien wöchentlich 255 Personen aus den Erstaufnahmeeinrichtungen