Dorfläden sind nicht nur Orte des Einkaufens, sondern auch wichtige Treffpunkte mit sozialer Funktion. Das Land Rheinland-Pfalz will ihnen finanziell unter die Arme greifen.

Mit einem möglichen einmaligen Betriebskostenzuschuss will das Land Rheinland-Pfalz Dorfläden unter die Arme greifen. Insgesamt würden für die Sonderförderung 300.000 Euro zur Verfügung gestellt, teilte das Innenministerium in Mainz am Freitag mit. Pro Dorfladen kann demnach bis Ende September dieses Jahres ein einmaliger Zuschuss von bis zu 10.000 Euro beantragt werden. Auch werde eine auf Dorfläden zugeschnittene Beratung angeboten.

«Dorfläden haben eine besondere Bedeutung für das Gemeinschaftsleben, insbesondere in ländlichen Regionen», sagte Innenminister Michael Ebling (SPD). In vielen Gemeinden dienten sie nicht nur der Nahversorgung, sondern seien auch wichtige soziale Knotenpunkte. Außerdem würden dort Dienstleistungen wie Post- und Paketdienste, die Verteilung von gelben Säcken oder der Verkauf von Tickets für lokale Veranstaltungen angeboten. Vor allem wegen der gestiegenen Energiepreise und Personalkosten sowie der anhaltenden Inflation stünden viele Dorfläden jedoch vor wirtschaftlichen Herausforderungen, sagte Ebling weiter. Deswegen sollten die Läden nun mit der Förderung gestärkt werden.

