In einer Mainzer Lagerhalle bricht ein Großbrand aus. Das Gebäude wird stark beschädigt. Die Feuerwehr bat Anwohner um Vorsichtsmaßnahmen.

Mainz (dpa/lrs) - Eine Lagerhalle eines Elektrogroßhandels in Mainz ist bei einem Brand in der Nacht komplett eingestürzt. Das sagte ein Feuerwehrsprecher. Ein vorbeifahrender Autofahrer habe den Brand gegen 21.30 Uhr gemeldet, teilte ein Polizeisprecher mit. Die Feuerwehr bat in der Nacht die Anwohner von Hechtsheim, Weisenau und der Oberstadt, wegen der Geruchsbelästigung Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten.

Inzwischen sei das Feuer unter Kontrolle, sagte der Feuerwehrsprecher. Es brenne noch gelagerte Ware, darunter Elektronikbauteile, unter den zusammengefallenen Wand- und Deckenteilen. Die Löscharbeiten dürften ihm zufolge bis in die Morgenstunden andauern. Verletzt worden sei niemand. Die Brandursache und die Schadenshöhe waren zunächst unklar.