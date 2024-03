Die Stadt Alzey ehrt den Sternekoch Johann Lafer. Im September wird die Preisverleihung stattfinden.

Der Fernseh- und Sternekoch Johann Lafer (66) wird mit dem Weinkulturpreis der Stadt Alzey (Landkreis Alzey-Worms) geehrt. Die Auszeichnung werde am 21. September im Rahmen einer repräsentativen Winzerfestweinprobe verliehen, teilte die Stadtverwaltung Alzey am Donnerstag mit. «Mit Johann Lafer gewinnen wir einen Preisträger dazu, der sehr gut in das Konzept des Weinkulturpreises der Stadt passt. Denn zu Rheinhessen und unserer Kultur gehört auch gutes Essen», erklärte Bürgermeister Steffen Jung (SPD). Und dafür stehe Johann Lafer. Dieser ist der 23. Träger der Alzeyer Georg-Scheu-Plakette. Petra Roth, ehemalige Frankfurter Oberbürgermeisterin, wird bei der Preisverleihung die Laudatio halten.

