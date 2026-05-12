Südwest Löscharbeiten nach Brand am Flughafen Hahn abgeschlossen
Bärenbach (dpa/lrs) - Die Feuerwehr hat den Brand in einem Gewerbegebiet am Flughafen Frankfurt-Hahn (Rhein-Hunsrück-Kreis) gelöscht. Nach Angaben der Polizei wird der Brandort nur noch zur Sicherheit überwacht.
In der Nacht zum Montag waren drei Lagerhallen und eine Produktionsanlage auf dem Gelände eines Kunststoffherstellers in Bärenbach (Rhein-Hunsrück-Kreis) in Brand geraten. Die Löscharbeiten zogen sich bis zum Folgetag, da immer wieder Glutnester auftauchten. Verletzt wurde niemand. Schadenshöhe und Brandursache sind laut Polizei weiterhin unklar. Die Ermittlungen dauern an.