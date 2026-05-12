Glutnester, stundenlanger Einsatz und ein unbekannter Schaden: Was hinter dem Großbrand beim Kunststoffhersteller am Flughafen Frankfurt-Hahn steckt, bleibt vorerst offen.

Bärenbach (dpa/lrs) - Die Feuerwehr hat den Brand in einem Gewerbegebiet am Flughafen Frankfurt-Hahn ( Rhein-Hunsrück-Kreis) gelöscht. Nach Angaben der Polizei wird der Brandort nur noch zur Sicherheit überwacht.

In der Nacht zum Montag waren drei Lagerhallen und eine Produktionsanlage auf dem Gelände eines Kunststoffherstellers in Bärenbach (Rhein-Hunsrück-Kreis) in Brand geraten. Die Löscharbeiten zogen sich bis zum Folgetag, da immer wieder Glutnester auftauchten. Verletzt wurde niemand. Schadenshöhe und Brandursache sind laut Polizei weiterhin unklar. Die Ermittlungen dauern an.