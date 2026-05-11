Im Gewerbegebiet am Flughafen Hahn kämpfen Einsatzkräfte weiter gegen Glutnester. Drei Lagerhallen und eine Produktionsanlage sind betroffen – die Ursache ist noch unklar.

Lautzenhausen (dpa/lrs) - Die Löscharbeiten in einem Gewerbegebiet am Flughafen Hahn dauern noch an. Immer wieder würden Glutnester entdeckt, sagte ein Sprecher der Polizei am Montagnachmittag. Zur Ursache des Feuers gebe es derzeit keine Hinweise auf Fremdverschulden. Eine genauere Untersuchung sei jedoch erst möglich, sobald die Löscharbeiten abgeschlossen sind, hieß es. Zu einer möglichen Schadenshöhe wollte sich der Sprecher nicht äußern. In den nächsten Tagen solle ein Gutachter den Brandort untersuchen.

Der Brand im Gewerbegebiet am Flughafen Hahn war in der Nacht auf Montag ausgebrochen. Am Morgen hieß es, dass dort drei Lagerhallen und eine Produktionsanlage auf dem Gelände eines Kunststoffherstellers in Lautzenhausen (Rhein-Hunsrück-Kreis) brannten. Die Brandursache war zunächst unbekannt. Es gab keine Verletzten. Der Straßenverkehr um die Einsatzstelle wurde demnach großräumig gesperrt.