Südwest Kurz vor 12 Uhr an der Tankstelle: Streit artet aus

Tankstelle - Symbolbild
Wegen des Streits musste die Polizei gerufen werden. (Symbolbild)

Tanken kurz vor Mittag – alle wollen schnell noch mal. In Bernkastel-Kues sorgt das für Stress. Ein Senior verletzt sich. Wie die Preisregel die Stimmung anheizt.

Bernkastel-Kues (dpa/lsw) - Kurz vor 12.00 Uhr haben sich zwei Autofahrer an einer Tankstelle im Landkreis Bernkastel-Wittlich derartig in die Haare bekommen, dass am Ende die Polizei gerufen werden musste. Weil beide noch tanken wollten, gerieten sie in Bernkastel-Kues zunächst verbal aneinander, wie die Polizei mitteilte. Dann schubste der eine Mann den anderen. Der 81-Jährige stürzte und klagte danach über Schmerzen im Rücken.

Eine Zeugin versuchte nach Polizeiangaben, den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Dieser sei jedoch geflüchtet, hieß es. Nun ermitteln die Beamten.

Seit Einführung der 12-Uhr-Regel für die Tankstellen steigen die Preise bei der einzigen erlaubten Erhöhung am Mittag stark an, oft um deutlich mehr als 10 Cent pro Liter. Danach fallen sie bis zum nächsten Vormittag wieder.

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