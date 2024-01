In zahlreichen Städten haben Menschen in den vergangenen Tagen gegen rechts demonstriert. Am Samstag soll es auch in Koblenz eine Kundgebung geben - ausgelöst durch Recherchen des Medienhauses Correctiv.

Koblenz (dpa/lrs) - Mehrere Parteien haben für Samstag (11 Uhr) in Koblenz zu einer Kundgebung gegen Rechtsextremismus aufgerufen. «Die jüngsten Recherchen von Correctiv haben verdeutlicht, welch besorgniserregendes Ausmaß rechte Ideologien annehmen, wenn ihnen nicht entschieden entgegengetreten wird», schrieben die Koblenzer Grünen auf ihrer Homepage.

Das Medienhaus Correctiv hatte vorige Woche über ein bis dahin nicht bekanntes Treffen von Rechtsradikalen mit Politikern von AfD und CDU in einer Potsdamer Villa vom 25. November berichtet. Der frühere Kopf der rechtsextremen Identitären Bewegung in Österreich, Martin Sellner, hatte dort nach eigenen Angaben über «Remigration» gesprochen.

Wenn Rechtsextremisten den Begriff verwenden, meinen sie in der Regel, dass eine große Zahl von Menschen ausländischer Herkunft das Land verlassen soll - auch unter Zwang.

Neben den Grünen haben auch die SPD, Die Linke, Die Partei und die Wählergruppe Schängel zum Protest aufgerufen. Zu der Kundgebung unter dem Motto «Für die Demokratie. Gegen den Faschismus» wurden laut Stadt zunächst rund 200 Teilnehmer und Teilnehmerinnen angemeldet. «Zwischenzeitlich hat der Anmelder die Zahl auf 500 bis 600 angehoben», hieß es.

