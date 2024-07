Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Freitag einen Geldautomaten im Kreis Saarlouis gesprengt. Doch konnten sie auch Beute machen?

Rehlingen-Siersburg (dpa/lrs) - Räuber haben einen Geldautomaten in Rehlingen-Siersburg (Kreis Saarlouis) gesprengt. Zahlreiche Anwohnerinnen und Anwohner hätten die Explosion in der zentral liegenden Bankfiliale in der Nacht zum Freitag gemeldet, wie eine Sprecherin der Polizei Saarbrücken am Morgen sagte.

Die Täter seien entkommen, allerdings lägen Beschreibungen von ihnen vor. Ob die Unbekannten Beute machen konnten, war zunächst unklar. Auch über die Höhe des Sachschadens wurde noch nichts bekannt.