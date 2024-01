Georg Krausch bleibt wie erwartet Präsident der Mainzer Johannes Gutenberg-Universität. Der 62-jährige gebürtige Offenbacher wurde am Freitag vom Senat der Hochschule einstimmig bei einer Enthaltung für eine vierte Amtszeit von April 2025 bis Ende März 2031 an die Spitze der größten Uni in Rheinland-Pfalz gewählt, wie die Universität mitteilte. Der Senat folgte damit dem ebenfalls einstimmigen Votum des Hochschulrates.

Mainz (dpa/lrs) - Der Physiker Krausch ist seit 2007 Uni-Präsident, in seiner vierten Amtszeit will er sich der Mitteilung zufolge schwerpunktmäßig um eine Verbesserung der baulichen Situation auf dem Campus kümmern. Weitere Schwerpunkte sollen unter anderem die Etablierung neuer Formen des gemeinsamen Lernens sowie eine weitere Stärkung des Verbundes der Unis Mainz, Frankfurt und Darmstadt unter dem Dach der sogenannten Rhein-Main-Universitäten (RMU) werden.

«Mit Herrn Krausch hat die Johannes Gutenberg-Universität Mainz einen herausragenden Wissenschaftsmanager, der die Universität seit vielen Jahren erfolgreich leitet und in der deutschen Wissenschaftslandschaft hervorragend vernetzt ist», sagte der rheinland-pfälzische Wissenschaftsminister Clemens Hoch (SPD).

