Baustellen der Landespolitik (8): Die Länder bestimmen das Reformtempo mit und entscheiden über Investitionen. Bei beidem schneidet Rheinland-Pfalz nicht gut ab.

Moritz P.* kann es nicht fassen. Zehn Monate soll er warten, bis er einen Termin bei seinem Hautarzt bekommt? Dabei hat ihm sein Hausarzt eine Überweisung ausgestellt mit dem Vermerk „dringlich“. Der junge Mann ist in der Pfälzer Dermatologie-Praxis kein häufiger Patient, aber seit Jahren dort behandelt worden. „Habe ich nicht deutlich genug gemacht, dass es akut ist, oder ist der Mediziner zu viel mit seinen Privatpatienten und ,face lifting’ beschäftigt?“, fragt sich der Kassenpatient.

Am Ende hat er doch drei Tage später einen Termin: über die Hotline 116 117 des ärztlichen Bereitschaftsdienstes – aber in einer anderen Praxis 45 Minuten Fahrtzeit entfernt. „Die waren statt auf Ästhetik eben auf 116 117-Patienten spezialisiert“, sagt Moritz P. scherzend.

Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Rheinland-Pfalz, die die Bezahlung der niedergelassenen Ärzte und Ärztinnen organisiert, wundert sich über die lange Wartezeit. Es sollte deutlich schneller gehen, heißt es auf Anfrage: innerhalb von drei Tagen, bei akuten Fällen sofort. Geduld bei Facharztterminen braucht es schon jetzt an etlichen Stellen. Das hat auch mit Engpässen in der Praxisnachfolge zu tun. „Die Zahl verfügbarer Termine wird eher sinken als steigen“, sagt die KV und kritisiert: „Damit wird ... eine politisch gewünschte, sinnvolle Steuerung der Patientenströme erheblich erschwert.“

„Bessere Versorgung, wenn kleines Haus schließt“

Hinzu kommen künftig im Schnitt auch längere Wege ins Krankenhaus – eine Konsequenz der Krankenhausreform mit Effizienzsteigerung, stärkerer Konzentration und Spezialisierung auf dem Gesundheitsmarkt. Längere Anfahrten nehmen viele Menschen als Defizit wahr, müssten sie aber nicht: Denn, so sagen etwa Gesundheitsökonomen, eine nahe Klinik gebe nur gefühlt Sicherheit.

„Das Paradoxe ist, längere Wege werden als bedrohlich empfunden, das ist es aber nicht. Denn jeder bekommt die Leistung, die er braucht“, sagt die Versorgungsforscherin Elke Raum, 61, von der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen. In Spezialzentren seien komplexe Fälle medizinisch viel besser aufgehoben. „Längere Fahrten bei planbaren Operationen – durchaus auch Geburten – sind den Patienten zu ihrem eigenen Schutz zumutbar“, sagt auch Jürgen Faltin vom Patientenforum. Studien gehen sogar davon aus, dass dies direkten Einfluss auf eine geringere Sterblichkeit hat – was etwa bei Brustkrebs eine um 25 Prozent höhere Überlebenschance bedeuten kann.

Gesundheitsökonom Reinhard Busse, 62, von der Technischen Universität Berlin formulierte es im Oktober in einem Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“ noch deutlicher. „Im Moment darf einfach jedes Krankenhaus machen, was es will, selbst wenn es dafür gar keine Kompetenz besitzt (er nennt Schlaganfall oder Krebs als Beispiele, Anm. d. Red.).“ Und: „Wenn nun das kleine Krankenhaus von nebenan schließt, dann ist das sogar gut für die medizinische Versorgung.“ Seiner Meinung nach steckt Deutschland sehr viel Geld ins Gesundheitssystem, ohne Spitzenmedizin im Ergebnis.

Das sieht die Wissenschaftlerin aus Ludwigshafen anders: „Wir haben ein extrem gutes Gesundheitssystem. Und jammern auf sehr hohem Niveau.“ Dass es ohne Reform nicht mehr finanzierbar ist, sei allerdings klar. Ein Drittel der Ausgaben fließt allein in die stationäre Versorgung. Aber auch das reicht den Krankenhäusern finanziell nicht.

Vor allem im Südwesten ist Insolvenzgefahr groß

Eine Folge für die Kliniken bundesweit, aber besonders dramatisch im Südwesten: 2023 war in Rheinland-Pfalz und dem Saarland insgesamt fast ein Drittel der Kliniken akut von einer Insolvenz bedroht – so viele wie noch nie – Tendenz weiter steigend. Noch schlechter war es 2023 nur noch in Baden-Württemberg. Das geht aus dem „Krankenhaus Rating Report“ des RWI-Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung hervor. Laut Studie machten 40 Prozent der Kliniken Verluste.

Das zeigt sich auch in der Pfalz: Das Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern fuhr 2024 elf Millionen Euro Defizit ein, das Klinikum in Ludwigshafen gar mehr als 20 Millionen – sie sind die einzigen Maximalversorger in der Pfalz – und das kleine Kreiskrankenhaus in Grünstadt im Landkreis Bad Dürkheim etwa eine Million Euro. Alle drei sind kommunale Häuser. Boris Augurzky, einer der Autoren des „Krankenhaus Rating Reports“, sagt, betriebswirtschaftlich sei bei kommunalen Trägern noch deutlich Luft nach oben.

Gefahr: Wenn Krankenhäuser kein Polster haben

Hinzu kommt laut Studie, dass viele Kliniken kein finanzielles Polster haben, um die Verluste auszugleichen. Das konnte man 2023 in Kaiserslautern sehen. Damals musste das Westpfalz-Klinikum mit 60 Millionen Euro durch die drei verantwortlichen Landkreise vor der Insolvenz gerettet werden. Pleite gingen in Rheinland-Pfalz bisher vor allem DRK-Krankenhäuser im Landesnorden. Freigemeinnützige Träger haben laut Branchenkennern noch weniger Puffer.

Für den Zustand des Gesundheitssystems gibt es zahlreiche Gründe. Die Versorgungsforscherin aus Ludwigshafen nennt gleich drei: „Wir haben zu viele Krankenhäuser, zu viele Doppelstrukturen und zu viel freie Arztwahl“, sagt Elke Raum. In Rheinland-Pfalz laut Fachleuten vor allem zu viele kleine, alte Einrichtungen, eine Überversorgung mit zu vielen Betten und geringer Auslastung. So mancher sagt: „Die gegenseitige Kannibalisierung muss aufhören.“

Von den bundesweit rund 1700 Krankenhäusern würden Raums Einschätzung nach 1000 genügen, über 40 Prozent weniger. In Rheinland-Pfalz könnten danach 30 Häuser verschwinden. Laut Krankenhausgesellschaft gibt es hier aktuell 81 Krankenhäuser, 100 Standorte und rund 26.000 Planbetten. Dass so viele Einrichtungen unter die Räder kommen, davon geht in einem Flächenland wie Rheinland-Pfalz mit stellenweise geringer Bevölkerungsdichte niemand aus. Die Landesärztekammer spricht von „maximal zehn Häusern weniger“, ohne dass die medizinische Versorgung leide.

Kritik an Regierung: Zu wenig Mut, Geld, Tempo

Und wie hat sich die Landesregierung in der Gesundheitspolitik geschlagen? „Es fehlte Mut“, sagt Moritz Ehl, 39, Leiter der Sozialrechtsabteilung des Sozialverbands VdK. Mut, früher die Weichen für notwendige Reformen zu stellen. Der Meinung ist auch der Geschäftsführer der bundesweiten Allianz Kommunaler Großkrankenhäuser, Nils Dehne. Die rheinland-pfälzische Krankenhausgesellschaft sieht ebenfalls „dringenden Handlungsbedarf“. Das deutsche Ärzteblatt bescheinigt Rheinland-Pfalz im Vergleich zu anderen Bundesländern ein geringes Tempo im Krankenhaus-Reformprozess.

Und: „Politik darf sich nicht irremachen lassen, wenn Landräte bei Bürgern Angst schüren“ vor einer Krankenhausschließung, sagt etwa Günther Matheis, der Präsident der Landesärztekammer. „Gute Medizin hat nichts mit Übernachten zu tun, sondern mit hoch technisierter Diagnostik“, sagt Dehne von den Großkrankenhäusern.

Eine Milliarde Euro Investitionsstau

Auch Fusionen sind eine Option, effizienter zu werden. In Landau etwa ist das rote Zahlen schreibende Klinikum von Stadt und Landkreis in Gesprächen mit der Caritas als Träger des „Vinzentius“. Kommt es zur Einigung, könnte ein Krankenhaus in der Stadt übrig bleiben – womöglich ein Neubau. Landrat Dietmar Seefeldt (CDU) will da nur mitmachen, wenn auch das kleine Haus in Bad Bergzabern erhalten bleibt. Ist das sinnvoll?

Hinzu kommt in Rheinland-Pfalz ein Investitionsstau – die Krankenhausgesellschaft geht von einer Milliarde Euro aus. Die Länder sind für Investitionen der Krankenhäuser verantwortlich: für Neubauten, Anbauten, Sanierungen oder neue medizinische Geräte. Das Bundesland schneidet laut Krankenhausgesellschaft mit einer Investitionsquote von 2,8 Prozent (2023) schlecht ab. Der Bundesschnitt lag bei 3,4 Prozent, nötig seien acht Prozent.

Ministerium: „Geben keinem Träger Schließung vor“

Das Gesundheitsministerium in Mainz will sich auf Anfrage zu einer Prognose der Reformfolgen nicht äußern, sagt aber: „Das Land wird keinem Träger die Schließung eines Krankenhauses vorgeben.“ Die meisten Krankenhäuser wissen nicht, wohin die Reise genau geht. In Grünstadt hofft man, dass dort alles so bleibt. Auch das Westpfalz-Klinikum hat beim Land zur Krankenhausreform laut eigenen Angaben die gleichen Leistungen wie bisher beantragt, nur: Der Standort in Kusel soll durch eine Geriatrie erweitert werden. Das Klinikum in Ludwigshafen rechnet mit deutlichen Veränderungen, will Schlaganfall-Akutversorgung und Onkologie für ein Netzwerk mit der Region vorantreiben.

Was die Parteien wollen

Und was wollen die Parteien in Rheinland-Pfalz? Alle natürlich eine gute medizinische Versorgung. Die CDU verspricht, „keine Zentralisierung um jeden Preis“, aber die Luftrettung verbessern zu wollen. Die AfD will wie die CDU und die Freien Wähler mehr Medizinstudienplätze. Dazu fordern die Freien Wähler Bürokratieabbau. Die SPD will eine Termingarantie für fachärztliche Behandlungen und setzt wie die Grünen auf Regiokliniken mit ambulanten, stationären und pflegerischen Angeboten auf dem Land. Die Grünen betonen zudem die Bedeutung von Prävention, ebenso die FDP. Die FDP sagt: Ergebnisqualität vor Standort. Die Linke will alle Kliniken verstaatlichen.

* Name von der Redaktion geändert

Die Serie

Am 22. März ist Landtagswahl. Diese RHEINPFALZ-Serie beleuchtet die Baustellen der Landespolitik. Bisher erschienen: „Die Rechnung geht nicht auf“ zu Pflege am 10. Januar, „Der Bildungsschock aus der Pfalz“ am 16. Januar, „Geflüchtete: So ist die Lage im Land“ am 26. Januar, „Der ewige Streit ums Geld“ am 30. Januar, „Die große Flut und die große Politik“ zur Inneren Sicherheit am 13. Februar, „Klimaschutz? Bitte hinten anstellen“ vom 18. Februar und „Rheinland-Pfalz bröckelt“ zur Infrastruktur vom 21. Februar.

