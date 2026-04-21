Wer sicher im Netz shoppen oder für Fahrten mit dem ÖPNV eine App nutzen will, muss einiges wissen. Für Saarländer gibt es kostenlose Kurse - allerdings auch eine Hiobsbotschaft.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Die digitalen Einsatzmöglichkeiten beim Bezahlen mit dem Handy und Tablet sind groß - die Unsicherheiten beim Umgang jedoch offensichtlich auch. Eine neue Veranstaltungsreihe zum digitalen Verbraucherschutz, die das Saarland nun in allen Landkreisen anbietet, war nach einem Tag sofort voll belegt. «Wir hatten nicht zu hoffen gewagt, dass alles ausgebucht ist und werden uns um weitere Termine bemühen», sagte Verbraucherschutzministerin Petra Berg (SPD).

Die Kurse zu den Themen «Online-Banking, PayPal und Co.» sowie «Unterwegs und auf Reisen mit dem Smartphone oder Tablet» werden gemeinsam mit der Landesmedienanstalt Saarland (LMS) angeboten und sind kostenlos. Ziel ist es laut Berg, Nutzer jeglichen Alters zu befähigen, «gerne, sicher und schnell in der digitalen Welt unterwegs zu sein». Gerade angesichts von Datenklau, Fake-Shops und diversen Anlage-Betrügereien gebe es einen großen Bedarf an alltagstauglicher Aufklärung.

Zugleich will das Land den Umstieg vom Auto zum ÖPNV unterstützen. So werden in einer zweiten Kursreihe Apps für den öffentlichen Nahverkehr, aber auch Angebote zum Mieten von E-Bikes vorgestellt. «Wir möchten, dass der Umstieg auf klimafreundliche Mobilität entspannter wird», sagte Berg.

«Digitalisierung darf nicht spalten»

LMS-Abteilungsleiterin Karin Bickelmann zitierte den Digitalindex 2024/25, wonach sich viele Menschen von der Dynamik der Digitalisierung überfordert fühlten und unsicher seien, wie sie Entwicklungen einordnen sollen. «Dies birgt die Gefahr, dass Teile der Gesellschaft den Anschluss verlieren oder sich bewusst zurückziehen. Das dürfen wir nicht zulassen», sagte sie.