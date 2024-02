Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit seiner Kritik am Bundesvorsitzenden Hubert Aiwanger und einem Antrag zum Kooperationsverbot mit der AfD löst der rheinland-pfälzische Landesvorsitzende der Freien Wähler, Stephan Wefelscheid, eine ganze Reihe von Bekenntnissen aus. Warum es beim Bundesparteitag am 17. Februar in Bitburg spannend wird.

Die Kreisvereinigung der Freien Wähler in Koblenz fordert ein klares Bekenntnis der Partei zur Brandmauer gegenüber der AfD. In einem Antrag für den Parteitag am Samstag nach Aschermittwoch