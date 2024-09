Ministerin Schmitt will bei einem Rundgang im Konferenzzentrum auch ausgewählte Messestände besuchen. Unter den zahlreichen Ausstellern sind unter anderem der ADAC und der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club (ADFC) sowie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) und der Verkehrsclub Deutschland (VCD). Auf dem Vorplatz können Lastenräder oder Pedelecs mit Anhänger getestet werden.

Frankenthal (dpa/lrs) - Ein Fachkongress im pfälzischen Frankenthal will am Donnerstag das Radfahren stärker auch als Wirtschaftsfaktor beleuchten. Im Rahmen der Veranstaltung stellt Wirtschafts- und Verkehrsministerin Daniela Schmitt ( FDP ) eine Kurzstudie zur Branche im Bundesland vor. Rund um das Radfahren habe sich mit Herstellern, Handel, Reparaturwerkstätten, Leihsystemen und dem touristischen Radangebot sowie der Planung und dem Bau von Radverkehrsanlagen eine breite Wertschöpfungskette gebildet, hieß es.

