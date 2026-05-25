Die 41 Jahre alte Frau erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen. Was die Polizei bisher zu der Kollision weiß.

Böbingen (dpa/lrs) - Eine 41 Jahre alte Motorradfahrerin ist bei einer Kollision mit einem Auto im Landkreis Südliche Weinstraße ums Leben gekommen. Der Unfall passierte am Montagmittag im Einmündungsbereich zwischen zwei Kreisstraßen bei Böbingen, wie die Polizei mitteilte. Das Motorrad prallte mit einem Auto zusammen, in dem eine 19-Jährige am Steuer saß. Die 41-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Die Polizeiinspektion Edenkoben ermittelt zur Unfallursache.