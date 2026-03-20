«Rheinland-Pfalz hat die historische Chance, zu zeigen, wie es aussieht, wenn man aus Krisen lernt», sagt Luisa Neubauer vor dem Klimastreik in Mainz.

Mainz (dpa/lrs) - Die Klimaaktivistin Luisa Neubauer wird Freitag am zentralen Klimastreik von Fridays For Future zur Landtagswahl in Mainz teilnehmen. «Rheinland-Pfalz hat die historische Chance, zu zeigen, wie es aussieht, wenn man aus Krisen lernt», sagte Neubauer der Deutschen Presse-Agentur vor der Demonstration. Ab 16.00 Uhr soll der Klimastreik am Rheinufer gegenüber vom rheinland-pfälzischen Landtag stattfinden.

Die Bundesregierung inspiriere in der Klimapolitik gerade die Wenigsten, kritisierte die Klimaaktivistin. «Während Kriege die Preise an der Tankstelle und im Heizkeller in unbezahlbare Höhen treiben, setzt die Bundesregierung weiter auf Öl und Gas und bremst die Erneuerbaren aus.» Rheinland-Pfalz mache dagegen Hoffnung, das wegweisende Klimaziel des Landes und die schnelle Energiewende machten Mut.