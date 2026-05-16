Bei Limburgerhof ist ein Flugzeug abgestürzt. Noch ist vieles unklar.

Limburgerhof (dpa/lrs) - In Limburgerhof im Rhein-Pfalz-Kreis ist ein kleineres Flugzeug abgestürzt. Um was für eine Maschine es sich handelt und wie viele Menschen an Bord waren, wurde zunächst nicht bekannt. Ein Polizeisprecher sagte, es sei kein großes Flugzeug gewesen. Mehr Details konnte er zunächst nicht nennen. Zuvor hatte der SWR vom Absturz eines Kleinflugzeuges berichtet. Nach Angaben der Feuerwehr passierte das Unglück am Ortsrand.