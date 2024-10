Gladbachs Angreifer Tim Kleindienst erzielt in Mainz sein sechstes Saisontor in der Bundesliga. Vom Sportchef gibt's Lob - aber auch vom Gegner.

Mainz (dpa) - Stürmer Tim Kleindienst von Borussia Mönchengladbach ist in der Fußball-Bundesliga weiter nicht zu stoppen. Beim 1:1 gegen den FSV Mainz 05 zum Auftakt des achten Spieltages in der Fußball-Bundesliga erzielte der Neu-Nationalspieler schon sein sechstes Saisontor.

«Für mich ist es gerade ganz schön, weil ich glaube, ich konnte so ein bisschen diesen Nationalmannschaftsschub mitnehmen», sagte der 29-Jährige. Nach dem Eigentor von Stefan Lainer (55. Minute) zur Mainzer Führung hatte Kleindienst per Kopf den Ausgleich erzielt (57.). Er wolle in den kommenden Partien da weitermachen und «weiter Gas geben», erklärte Kleindienst.

Sportchef Virkus: Auf Kleindienst ist Verlass

«Auf den kannst du dich natürlich verlassen, was Luftkampf angeht», lobte Mönchengladbachs Sportchef Roland Virkus den Angreifer. Kleindienst sei nicht nur mit dem Ball, sondern auch gegen den Ball «immens wichtig».

Auch der Gegner äußerte sich anerkennend. Er sei ein «richtig guter Stürmer» und habe die Chance «eiskalt genutzt», sagte Mainz-Sportdirektor Niko Bungert.