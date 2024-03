Decken und Weingläser selbst mitbringen, für Verpflegung ist gesorgt: In einem Gotteshaus läuft am Abend das RTL-Bibel-Musical auf einer Leinwand. Ziel: sich von der Geschichte begeistern zu lassen.

Harthausen (dpa/lrs) - Eine Kirche in der Pfalz zeigt das Bibel-Musical «Die Passion» von RTL am (heutigen) Mittwoch auf großer Leinwand als Public Viewing. «Wir möchten alle Interessierten, ob regelmäßige Kirchengänger oder nicht, herzlich einladen, um gemeinsam dieses Film-Event anzuschauen», sagte Pfarrer Jens Henning aus Harthausen (Rhein-Pfalz-Kreis). In der Kirche Johannes der Täufer wird im Altarraum eine knapp vier Meter breite Leinwand stehen. Zusammen mit einer extra installierten Tonanlage sei so auf allen etwa 300 Plätzen der Kirche «ein wahres Kinoerlebnis» garantiert, hieß es.

In «Die Passion» wird die Leidensgeschichte Jesu in einer modernen Variante mit Popsongs inszeniert. RTL überträgt das Event ab 20.15 Uhr live aus Kassel. «Als große Gemeinschaft können wir die Passion erleben und gemeinsam wichtige Fragen ergründen: Was hat die alte Geschichte mit mir, mit meinem Leben zu tun? Wie kann mir der Glaube helfen, mein tägliches Kreuz zu tragen?», sagte Henning einer Mitteilung zufolge. Außer der Übertragung soll es ein Rahmenprogramm mit Impulsen und der Möglichkeit zu Gesprächen geben.

Auf Spendenbasis stehe Verpflegung zur Verfügung, teilte das Bistum Speyer mit. «Die Kirche ist geheizt, dennoch empfiehlt die Pfarrei Hl. Hildegard von Bingen, Decken und Weingläser selbst mitzubringen.» Organisator Joachim Lauer betonte: «Wir freuen uns, wenn sich die Menschen von dieser 2000 Jahre alten Geschichte begeistern lassen und wir alle gemeinsam erleben, wie diese von RTL ins Heute transportiert wird.» Es gehe um ein «sehr besonderes Ambiente bei Baguette und Wein» - in Gemeinschaft mit anderen.

