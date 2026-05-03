Laut einem jüngsten Urteil sind Ausnahmen zulässig beim Anspruch auf durchgehend sieben Stunden in der Kita. Ein Fall im Rhein-Pfalz-Kreis.

Der Landeselternausschuss Rheinland-Pfalz hat eine Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts in Koblenz zu einem Fall im Rhein-Pfalz-Kreis scharf kritisiert. Laut Gericht kann das gesetzlich vorgeschriebene Recht auf siebenstündige Betreuung in der Kita stundenweise unterbrochen werden.

Der Landeselternausschuss (LEA) reagierte jetzt „entsetzt“ auf das Urteil des Oberverwaltungsgerichts (OVG), wie er in einer Mitteilung schreibt. Die richterliche Entscheidung sei ein „gravierender Rückschritt für Kinderrechte und Chancengleichheit“. Im konkreten Fall ging es um ein 2022 geborenes Kind, das laut Gericht eine Kita im Rhein-Pfalz-Kreis besucht. Im Mai 2025 hatten die Eltern einen Kindergartenplatz mit einer Betreuungszeit von durchgängig sieben Stunden beantragt – so wie es im rheinland-pfälzischen Gesetz steht.

Kreis hat keinen Platz

Der Kreis hatte dies abgelehnt mit der Begründung, einen solchen Platz nicht anbieten zu können. Die sieben Stunden müssten über Mittag zwischen 12 und 14 Uhr unterbrochen werden, das Kind nach Hause gehen und dann wiederkommen. Die darauf folgende Klage der Eltern wies das Verwaltungsgericht ab. Die eingelegte Berufung der Eltern gegen das erstinstanzliche Urteil hat das OVG Oberverwaltungsgericht nun laut Mitteilung zurückgewiesen.

Nach dem rheinland-pfälzischen Kindertagesstättengesetz solle zwar „regelmäßig“ eine durchgängige Betreuung über sieben Stunden stattfinden. Dies müsse aber nicht ausnahmslos in allen Fällen gewährleistet sein – wenn etwa, wie in diesem Fall, ein Elternteil nicht erwerbstätig sei oder eine andere Person pflege. Die Mutter des Kindes befindet sich laut Gericht noch bis Juli 2027 wegen eines weiteren Kindes in Elternzeit.

„Urteil ist ein Skandal“

„Dieses Urteil ist ein Skandal“, sagt LEA-Vorsitzende Annegret Neugschwender. Die alleinige Verknüpfung des Rechtsanspruchs eines Kindes mit der Erwerbstätigkeit der Eltern sei schlicht falsch. „Kinder haben ein Recht auf Bildung und Teilhabe unabhängig davon, ob ihre Eltern arbeiten oder nicht.“ Revision hatte das OVG nicht zugelassen. Der LEA fordert nun eine gesetzliche Präzisierung: verlässliche durchgängige Betreuungszeiten.