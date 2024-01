Drei Kinder haben in Kelberg (Landkreis Vulkaneifel) für eine ungewöhnliche Verkehrsbehinderung gesorgt: Die drei Zwölfjährigen spannten am Sonntagabend ein Absperrband über die Straße an einem Kreisverkehr, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten hätten die Kinder daraufhin in der Nähe angetroffen, die den «mehr als groben Unfug» zugegeben hätten, hieß es weiter. In Anwesenheit ihrer Eltern habe es schließlich ein deutliches erzieherisches Gespräch gegeben.

