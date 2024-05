Völklingen (dpa) - Spielende Kinder haben an einem Bachlauf im saarländischen Völklingen eine Sprenggranate aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Die Granate sei vermutlich aufgrund des Hochwassers freigespült und bereits am frühen Samstagabend gefunden worden, teilte die Polizei am Sonntagabend mit. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst der Polizei habe das Geschoss beseitigt. Für Anwohner bestand demnach keine Gefahr.

