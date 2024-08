Eine 22-jährige Autofahrerin biegt auf die B42, es kommt zum Zusammenstoß mit dem Auto einer Familie. Mehrere Kinder werden ins Krankenhaus gebracht.

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Unkel (Landkreis Neuwied) ist ein vierjähriger Junge verletzt worden. Eine 22-jährige Frau fuhr von einer Landstraße auf die B42 und kollidierte dort mit dem Wagen einer Familie mit drei Kindern, wie die Polizei mitteilte. Der vier Jahre alte Junge wurde beim Aufprall verletzt und kam in eine Kinderklinik. Seine Geschwister, ein neun Monate altes Mädchen und eine Zweijährige, wurden zur Untersuchung auf mögliche Verletzungen ebenfalls in die Klinik gebracht. Die 22-jährige Autofahrerin wurde bei dem Unfall auch verletzt. An beiden Autos entstand ein Totalschaden. Die Strecke war zwischenzeitlich voll gesperrt.