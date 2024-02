Ein 42-Jähriger geht mit einem geladenen Luftgewehr auf einen Faschingsumzug. Ein Kind hantiert damit - und ein Achtjähriger wird durch einen Schuss leicht verletzt.

Spiesen (dpa) - Am Rande eines Faschingsumzugs im saarländischen Spiesen-Elversberg ist ein Kind durch einen Schuss aus einem Luftgewehr leicht verletzt worden. Das Gewehr hatte ein 42-jähriger Mann in Tarnanzug am Dienstag als Teil seiner Verkleidung zum Umzug mitgenommen, wie die Polizei mitteilte. Ein Kind habe mit dem Luftgewehr hantiert, ehe sich ein Schuss löste und einen achtjährigen Jungen am Bein traf. Das Kind kam zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus, konnte aber schnell entlassen werden. Die Polizei ermittelt nun gegen den 42-Jährigen und bittet um Zeugenhinweise.

Mitteilung Polizei