Ein gutes Jahr vor der Bundestagswahl wirft Misbah Khan ihren Hut in den Ring. Sie bewirbt sich um einen wichtigen Posten.

Mainz (dpa/lrs) - Die Bundestagsabgeordnete Misbah Khan will Spitzenkandidatin der rheinland-pfälzischen Grünen bei der Bundestagswahl im September 2025 werden. Das kündigte die 34-Jährige gegenüber der Deutschen Presse-Agentur an. Die Politikwissenschaftlerin ist seit 2021 Mitglied des Bundestags.

«Gerade in Zeiten, in denen rechtsextreme Kräfte an Boden gewinnen und die

Errungenschaften unserer Demokratie infrage gestellt werden, ist es wichtiger denn je, eine

klare und entschlossene Stimme für Vielfalt und Zusammenhalt zu erheben», schrieb sie in ihrer Bewerbung. Sie sei bereit, «diese Stimme an prominenter Stelle» für die Partei zu sein.

«Die Bedrohung durch rechtsextreme Strukturen ist real und betrifft uns alle.» Es sei Pflicht, «konsequent gegen jede Form von Menschenfeindlichkeit vorzugehen und die Sicherheit aller Menschen in unserem Land zu gewährleisten». Die Grünen müssen «eine Führungsrolle» übernehmen und eine Gesellschaft gestalten, in der rechtsextreme Einstellungen keinen Platz hätten.

Im Juli hatten zwei grüne Bundestagsabgeordnete aus Rheinland-Pfalz ihren Rückzug nach der Bundestagswahl angekündigt: Tabea Rößner, die 2021 Spitzenkandidatin der rheinland-pfälzischen Grünen war, und Tobias Lindner. Aktuell sitzen im Bundestag fünf grüne Abgeordnete aus Rheinland-Pfalz: neben Khan, Lindner und Rößner sind das Armin Grau und Corinna Rüffer.