Beim Halbmarathon in Mainz purzeln auch in diesem Jahr wieder die Streckenrekorde. Die Kenianer dominieren. Eine Deutsche landet auf dem Podium.

Mainz (dpa/lrs) - Dennis Kipkemoi und Beatrice Jepchirchir Cheserek aus Kenia haben die Streckenrekorde beim Halbmarathon in Mainz pulverisiert. Jepchirchir Cheserek setzte sich im Frauenrennen mit einer Bruttozeit von 68:02 Minuten knapp vor der deutschen 10.000-Meter-Meisterin Blanka Dörfel (68:06 Minuten) durch.

Jepchirchir Cheserek blieb damit unter der Zeit ihrer Landsfrau Esther Chemtai, die im Vorjahr nach 68:52 Minuten ins Ziel kam. Dörfel verbesserte ihre persönliche Bestleistung gleich um 1:40 Minuten.

Vom Pacemaker in Berlin zum Sieger in Mainz

Bei den Männern lief Kipkemoi die 21,0975 Kilometer in 59:14 Minuten, unterbot die Ein-Stunden-Marke und war damit um 1:36 Minuten schneller als die alte Bestmarke seines Landsmanns James Kipkurui aus dem Vorjahr.

Kipkemoi hatte im März beim Halbmarathon in Berlin für Aufsehen gesorgt, als er als Tempomacher den zweiten Platz vor dem deutschen Rekordhalter Amanal Petros belegte.

Die Kenianer dominierten das Männerrennen in diesem Jahr. Auf den ersten neun Plätzen landeten ausschließlich Läufer aus dem ostafrikanischen Land. Bester Deutscher wurde Tom Thurley auf Rang elf (64:07 Minuten).