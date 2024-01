Auch wenn es jüngst kräftig geschneit hat - am Erbeskopf wird es an diesem Wochenende noch keinen Liftbetrieb für Skifahrer geben. «Wir haben eine wunderbare Winterlandschaft», sagte die Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Thalfang und Vorsitzende des Zweckverbandes Erbeskopf, Vera Höfner, am Freitag. Allerdings stiegen die Temperaturen wieder. Somit fehle «eine verlässliche Prognose, dass wir den Wintersport auch über eine geraume Zeit anbieten können». Für den Start des Liftbetriebs reiche es leider nicht.

Thalfang (dpa/lrs) - Man freue sich aber trotzdem auf viele Besucher am Wochenende, die die Natur am höchsten Berg (816 Meter) von Rheinland-Pfalz genießen könnten, sagte Höfner. Möglich seien Spaziergänge im Schnee - und am Familienhang könnten Kinder rodeln. Die Gastronomie sei geöffnet, sagte Höfner. In der vergangenen Saison hatte es am Erbeskopf elf Lifttage gegeben.

